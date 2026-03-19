Ex-BBB Felipe Prior é condenado a pagar R$ 5 milhões por publicidade enganosa de bets

O ex-BBB Felipe Prior, da 20ª edição do reality, foi condenado a pagar R$ 5 milhões por prometer e divulgar lucros garantidos em apostas esportivas nas redes sociais.

A decisão da Justiça do Distrito Federal proibiu que o influenciador publique, impulsione ou mantenha conteúdos de “ganho certo” em bets nos próprios perfis, sob pena de multa de até R$ 100 mil.

Prior também terá que apagar todas as postagens que já fez prometendo lucro garantido para apostadores.

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A condenação é fruto de uma ação civil do Ministério Público contra Prior e a empresa H2 Licensed LTDA por publicidade enganosa e abusiva relacionada às apostas esportivas.

Conforme denúncias, o ex-BBB divulgava nas redes sociais e em grupos de mensagens promessas de lucro de até R$ 5 mil em 24 horas se o usuário apostasse R$ 20.

O valor de R$ 5 milhões pedido pelo MP foi calculado como indenização por danos morais coletivos e deve ser revertido para programas ligados à educação e saúde mental de apostadores.

A decisão pode ser contestada pela defesa de Felipe Prior. O engenheiro não se pronunciou após a condenação.