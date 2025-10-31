Diário do Nordeste
Pessoa segurando dinheiro em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, banco brasileiro com destaque na fachada.

Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Presidente da Caixa anunciou que plataforma de apostas estará disponível até o fim de novembro

Redação 25 de Outubro de 2025
Imagem do aplicativo do Bolsa Família e cédulas de dinheiro para ilustrar matéria sobre Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets conforme nova regra.

Negócios

Beneficiários do Bolsa Família não poderão fazer apostas em bets, determina Governo

Nova medida foi divulgada nesta quarta-feira (1º), seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação 01 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Mão segura celular aberto em plataforma de apostas online

Negócios

Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

A medida atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação 05 de Setembro de 2025
A imagem mostra uma mulher segurando um celular enquanto caminha ao ar livre. Ela veste roupa social escura e usa relógio de pulso prateado.

Ceará

Bets devem notificar jogadores compulsivos sobre cuidados com saúde mental, defende ministro

Apostas online são preocupação de áreas técnicas devido ao possível sofrimento mental e comprometimento da renda familiar

Theyse Viana e Nicolas Paulino 12 de Julho de 2025
Celular com tela mostrando opções de jogos de bets, acima de cédulas de cem reais

Opinião

A desgraça que as Bets causam nas famílias nordestinas

Foto frontal Xico Sá
Xico Sá 16 de Junho de 2025
Virginia Fonseca é uma mulher branca e loira de cabelo liso. Na foto, ela usa óculos de armação cinza e moletom preto

PontoPoder

CPI da Bets: Virginia não será indiciada por apologia a apostas após relatório ser rejeitado

O parecer da senadora Soraya Thronicke foi rejeitado por quatro votos a três

Redação 12 de Junho de 2025
Imagem da senadora Soraya Thronicke, relatora da CPI das Bets que pede que Virginia Fonseca, Deolane e outros sejam indiciados

PontoPoder

Relatora de CPI das Bets pede que Virginia Fonseca e advogada Deolane sejam indiciadas

Influenciadoras podem ser processadas por propaganda enganosa, estelionato e lavagem de dinheiro

Redação e Agência Brasil 10 de Junho de 2025
Imagem de fotos com Deolane Bezerra à esquerda e Virginia Fonseca à direita, mas citadas em relatório da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) que pede indiciamento de influencers ao final da CPI das Bets.

PontoPoder

CPI das Bets: Virginia e Deolane são citadas em relatório que pede indiciamento de 16; veja lista

A CPI, que durou quase sete meses, teve como foco apurar a atuação de esquemas criminosos ligados aos jogos de azar; o parecer final da relatora sugere o indiciamento de, ao todo, 16 pessoas

Redação 10 de Junho de 2025
Jogo de apostas esportivas tiveram publicidade regulada pelo Senado

Negócios

Senado restringe propaganda de bets; veja o que pode e o que não pode

Projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados

Diário do Nordeste/Agência Brasil 31 de Maio de 2025
