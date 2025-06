CPI das Bets: Virginia e Deolane são citadas em relatório que pede indiciamento de 16; veja lista

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o setor de apostas esportivas no Brasil apresentou nesta terça-feira (10) o relatório final dos trabalhos. No documento final da "CPI das Bets", a parlamentar recomenda o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras e empresárias Virginia Fonseca e Deolane Bezerra.

As acusações contra as duas envolvem crimes como publicidade enganosa e estelionato. No caso de Deolane, também foram apontados indícios de envolvimento com jogos de azar não autorizados e participação em organização criminosa.

As recomendações feitas pela senadora, no entanto, não implicam em indiciamento automático. Caberá ao Ministério Público e a outros órgãos competentes decidir se apresentarão denúncias formais. O relatório deve ser lido e votado ainda nesta semana.

Além dos pedidos de indiciamento, o documento sugere a criação de 18 projetos de lei voltados para o fortalecimento da fiscalização sobre o mercado de apostas no país.

A CPI, que durou quase sete meses, teve como foco apurar a atuação de esquemas criminosos ligados aos jogos de azar. Apesar do objetivo, a comissão enfrentou críticas pela falta de apoio político e pelo tom midiático de algumas sessões. Nos últimos encontros, a presença de figuras como Virginia Fonseca e Rico Melquiades provocou ampla repercussão nas redes sociais.

A lista completa de nomes citados pela relatora foi divulgada pelo g1. Confira os principais apontamentos:

Lista de indiciados pela CPI das Apostas: