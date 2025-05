Senadora Soraya Thronicke deixa de seguir Virgínia após CPI das Bets e explica motivo

A senadora Soraya Thronicke deixou de seguir a influenciadora digital Virgínia Fonseca no Instagram. As duas chegaram a tirar uma foto juntas após a CPI das Bets, na última semana, a pedido da esposa do cantor Zé Felipe, mas a amizade virtual não foi para frente.

Soraya fez uma live, na segunda-feira (19), e explicou que o motivo de parar de seguir Virgínia foi a participação dela no Rancho do Maia, reality show promovido por Carlinhos Maia.

"Mas, por conta do vídeo que ela postou com Carlinhos Maia, ontem, eu deixei de segui-la. Ok? Porque para mim, aquilo foi... Eu estava tentando conquistá-la para ver se eu... Lógico que eu não acreditava exatamente nela, mas foi o gesto", disse Soraya.

"Duvido que o dinheiro que ela ganha das Bets não signifique nada. Ela ocultou o quanto ela ganha. E no outro dia está dançando com o Carlinhos Maia, que também está na nossa mira", disse ainda a senadora, dando a entender que não acreditou nas afirmações da influenciadora em seu depoimento na CPI.