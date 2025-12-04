Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Tàmires Assîs estão na 11ª roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público sai da atração na noite desta quinta-feira (4).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (3), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro.

Quem do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

A berlinda começou com Carol Lekker distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca ao Dudu Camargo.

Em seguida, o fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça.

Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco, que tinha poder de anular todos os votos recebidos por um peão, então escolheu zerar os que recebera.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fez o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.

Na arena da disputa, o jornalista levou a melhor, e a roça se consolidou com o filho de Otávio Mesquita, Saory e Tàmires.