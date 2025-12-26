Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

O músico Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos. A notícia foi confirmada em um texto publicado no site oficial da banda britânica. Segundo o comunicado, ele faleceu após “uma breve doença, em casa, durante o Natal”.

Carinhosamente chamado de Teddy, ele foi descrito pelos colegas de banda como “quieto, intenso, intuitivo, constante e imensamente criativo”, além de “uma parte calorosa e vital da história do The Cure”.

“Nossos pensamentos e condolências estão com toda a sua família. Ele fará muita falta”, diz a nota da banda.

Inicialmente, ele fez parte dos bastidores da equipe, “cuidando da banda” entre 1984 e 1989, até que se tornou um membro oficial em 1990.

O músico tocou guitarra, baixo de seis cordas e teclado, participando dos álbuns 'Wish', 'Wild Mood Swings', 'Bloodflowers', 'Acoustic Hits' e 'The Cure'. Ao longo de 14 anos, conforme o comunicado, ele realizou mais de 400 apresentações.

Após um período longe do The Cure, Bamonte retornou à banda em 2022, participando de outros 90 shows, “alguns dos melhores da história da banda, culminando com a apresentação 'The Show of a Lost World', realizado em Londres em 1º de novembro de 2024”, afirma o comunicado do grupo.