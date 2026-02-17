BBB 26: Saiba que horas começa o Paredão nesta terça-feira (17)
Programa deve ocorrer de forma reduzida por conta da transmissão da terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do RJ.
Nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, o Big Brother Brasil 26 define quem será o quinto eliminado da edição. Em virtude dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a grade de programação da TV Globo sofreu alterações, fazendo com que o reality show comece mais cedo, às 21h10, logo após a novela Três Graças.
O "Paredão" da semana é formado por Marcelo, Samira e Solange Couto. A configuração da berlinda foi fechada no último domingo, após os participantes Cowboy, Jordana e Breno levarem a melhor na prova Bate e Volta e escaparem do risco de eliminação. De acordo com enquetes que monitoram a preferência do público, Marcelo é apontado como o favorito para deixar a casa nesta noite.
Para aqueles que desejam participar da decisão, a votação oficial ocorre exclusivamente pelo portal gshow, mediante o uso de uma Conta Globo gratuita.
Veja também
O sistema de votação deste ano opera sob um modelo misto:
- Voto Único: Validado pelo CPF, possui peso de 70% no resultado.
- Voto da Torcida: Votação ilimitada, representando 30% da média final.
A eliminação deve ocorrer de forma ágil, pois, às 21h50, a emissora inicia a transmissão do terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca na Sapucaí. As escolas que encerram as apresentações são Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.