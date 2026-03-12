Apresentadora do Bate-Papo BBB diz que ficou desconfortável em entrevista com Babu Santana

A apresentadora Ceci Ribeiro afirmou que se sentiu desconfortável durante a entrevista com Babu Santana no Bate-Papo BBB, exibido após a eliminação do ator do BBB 26. O momento repercutiu nas redes sociais e gerou comentários de espectadores.

Em vídeo publicado nesta quarta-feira (11), Ceci contou que recebeu muitas mensagens de seguidores perguntando sobre o episódio ocorrido durante o programa exibido na madrugada de quarta-feira (11).

“Primeiro que eu tenho medo, né? Quero preservar meu emprego, qualquer coisa que eu responder ali vai parecer que eu tô torcendo por alguém. Mas, sim, eu me senti desconfortável ontem, foi um programa difícil, e eu ainda tenho muita coisa pra falar com vocês sobre”, disse.

A apresentadora explicou ainda que não daria mais detalhes naquele momento, pois estava prestes a gravar um programa que sempre desejou participar.

A entrevista com Babu Santana acabou repercutindo nas redes sociais após trechos do bate-papo circularem no X, antigo Twitter. Em um dos vídeos, o ator responde a uma pergunta direcionando a fala apenas para Gil do Vigor.

Durante a conversa, Ceci tenta entrar no diálogo, mas é interrompida em alguns momentos, enquanto Babu continua direcionando suas respostas principalmente ao colega de apresentação. Isso levou parte do público a criticar o ator, chamando-o de machista.