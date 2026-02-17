Diário do Nordeste
Igor Kannário diz ter bloqueado Ivete Sangalo: "Rainha é minha mãe"

Artista baiano criticou a conterrânea durante entrevista no Carnaval.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Os cantores Igor Kannário e Ivete Sangalo.
Legenda: Os cantores Igor Kannário e Ivete Sangalo.
Foto: Divulgação / Edu Araujo/Agnews.

O cantor baiano Igor Kannário afirmou que bloqueou a cantora Ivete Sangalo nas redes sociais. Segundo o artista, conhecido como Príncipe do Gueto, a decisão foi tomada porque Veveta só teria seguido seu perfil recentemente, apesar de sua longa trajetória na música.

Em entrevista à página Carnaval do Macaco, Kannário destacou a decepção com um dos maiores nomes do Carnaval brasileiro.

"Rainha é a minha mãe. A única rainha na minha vida é a minha mãe. Eu acho que, 25 anos [de carreira], cara. A Ivete veio me enxergar ontem?", lamentou.

Kannário destacou que sempre foi fã da artista, mas que, nesse caso, precisou se posicionar. "Eu também sempre fui fã da Ivete, adorador da pessoa da Ivete, mas tenho opinião própria. Me respeito e sempre a respeitei. Mas por que, depois de 25 anos, ela vai me seguir agora?", questionou.

Para ele, o fato de Ivete nunca ter apoiado sua carreira e começar a seguir seu perfil recentemente demonstra uma aproximação tardia.

"Eu me achei no dever de bloquear, porque se nunca me procurou antes, quando eu estava no meu ‘apertado’, pedindo socorro para sobreviver e ela poderia só dizer assim: ‘deixa o menino trabalhar, é um menino bom’", comentou.

 

Não tenho contato, não faz parte do meu ciclo de amizade, nunca nem falou comigo, nunca curtiu nada do meu show, nunca me convidou para por** nenhuma para por** de nada, por que que tenho que seguir Ivete Sangalo? Máximo respeite à Ivete, mas não vou te seguir, vou te bloquear, porque não faço parte do seu ciclo", finalizou o artista.

Até o momento, a cantora não se manifestou sobre o comentário. .

Redação
Há 1 hora
