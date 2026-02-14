Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos
Na Sapucaí ou no Circuito Barra/Ondina, atores, influenciadores e outros artistas foram às ruas para celebrar.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Pelas ruas e festas de cidades como Salvador e Rio de Janeiro, clássicos da época carnavalesca no Brasil, famosos saíram para celebrar na última sexta-feira (13). O Carnaval mal começou, com um dia de festa até então, e teve quem aproveitasse o Axé, o Samba e outra infinidade de ritmos.
Nomes como Sophie Charlotte, Viviane Araújo, Rafael Portugal e Sol Vega, por exemplo, surgiram em camarotes do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e posaram em fantasias e roupas brilhantes para as câmeras.
Enquanto isso, Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Mari González aproveitaram a energia já conhecida do Circuito Barra/Ondina, em Salvador, um dos mais famosos do país quando o assunto é Carnaval de rua.
Confira as imagens:
Rio de Janeiro
Salvador
Assuntos Relacionados