Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos

Pelas ruas e festas de cidades como Salvador e Rio de Janeiro, clássicos da época carnavalesca no Brasil, famosos saíram para celebrar na última sexta-feira (13). O Carnaval mal começou, com um dia de festa até então, e teve quem aproveitasse o Axé, o Samba e outra infinidade de ritmos.

Nomes como Sophie Charlotte, Viviane Araújo, Rafael Portugal e Sol Vega, por exemplo, surgiram em camarotes do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e posaram em fantasias e roupas brilhantes para as câmeras.

Enquanto isso, Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Mari González aproveitaram a energia já conhecida do Circuito Barra/Ondina, em Salvador, um dos mais famosos do país quando o assunto é Carnaval de rua.

Confira as imagens:

Rio de Janeiro

Legenda: Sophie foi uma das que aproveitou festa no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Tauil / AgNews.

Legenda: Juliana Didone aproveitou circuito carnavalesco de rua no Rio. Foto: Thiago Martins / AgNews.

Legenda: Viviane Araújo passou pela Sapucaí. Foto: Dilson Silva / AgNews.

Salvador

Legenda: Paolla Oliveira aproveitou festa do Carnaval de Salvador. Foto: Jesus Carvalho / AgNews.

Legenda: Fran Gil aproveitou o primeiro dia de Carnaval ao lado de Alane Dias. Foto: Jesus Carvalho / AgNews.

Legenda: Alane também curtiu o Carnaval de Salvador. Foto: Jesus Carvalho / AgNews.