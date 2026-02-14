Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos

Na Sapucaí ou no Circuito Barra/Ondina, atores, influenciadores e outros artistas foram às ruas para celebrar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem de fotos com os famosos Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Sophie Charlotte.
Legenda: Famosos foram vistos em festas famosas de Salvador e no Rio de Janeiro.
Foto: Jesus Carvalho, Paulo Tauil e Tom Zé/AgNews.

Pelas ruas e festas de cidades como Salvador e Rio de Janeiro, clássicos da época carnavalesca no Brasil, famosos saíram para celebrar na última sexta-feira (13). O Carnaval mal começou, com um dia de festa até então, e teve quem aproveitasse o Axé, o Samba e outra infinidade de ritmos.

Nomes como Sophie Charlotte, Viviane Araújo, Rafael Portugal e Sol Vega, por exemplo, surgiram em camarotes do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e posaram em fantasias e roupas brilhantes para as câmeras.

Enquanto isso, Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Mari González aproveitaram a energia já conhecida do Circuito Barra/Ondina, em Salvador, um dos mais famosos do país quando o assunto é Carnaval de rua.

Confira as imagens:

Rio de Janeiro

Pessoa usando um vestido colorido estampado com casas e paisagens, segurando um grande objeto em forma de pipa nas cores azul, branco e vermelho. Ela tem cabelos longos e cacheados e usa um adereço vermelho chamativo preso ao cabelo. Em um dos pulsos, há um acessório vermelho volumoso. A cena ocorre à noite, em uma área externa pouco iluminada.
Legenda: Sophie foi uma das que aproveitou festa no Rio de Janeiro.
Foto: Paulo Tauil / AgNews.

Mulher usando um vestido branco curto em estilo fantasia, com camadas de tule e detalhes dourados brilhantes. Ela segura uma lata de bebida verde em uma das mãos e carrega uma bolsa dourada no ombro. A cena acontece à noite, em um ambiente externo com iluminação baixa. Uma segunda pessoa aparece parcialmente ao fundo, gesticulando com a mão próxima à cabeça.
Legenda: Juliana Didone aproveitou circuito carnavalesco de rua no Rio.
Foto: Thiago Martins / AgNews.

Mulher usando uma blusa verde estampada e uma saia curta dourada com franjas metálicas, em um ambiente de desfile lotado. Ela está em pé em uma passarela cercada por outras pessoas com roupas semelhantes, típicas de camarote de Carnaval. O cenário é iluminado, com arquibancadas cheias ao fundo e várias pessoas circulando ao redor.
Legenda: Viviane Araújo passou pela Sapucaí.
Foto: Dilson Silva / AgNews.

Salvador

Mulher vestindo um look carnavalesco composto por um vestido curto tomara que caia em tons de roxo e prata, coberto por brilhos e pedrarias. Ela utiliza um grande adereço de cabeça ornamentado com detalhes roxos, prateados e pedras reluzentes. Está parada no centro de um corredor com tapete vermelho e corrimões metálicos ao fundo, em um ambiente iluminado e decorado para um evento festivo. Pessoas circulam ao redor, reforçando o clima de celebração.
Legenda: Paolla Oliveira aproveitou festa do Carnaval de Salvador.
Foto: Jesus Carvalho / AgNews.

Homem usando uma camiseta regata roxa estampada com ilustrações e logos de camarote de Carnaval. Ele está em pé em um ambiente festivo e iluminado, com outras pessoas ao fundo vestindo roupas semelhantes. Usa um boné, colar e pulseira, e posa diretamente para a foto em meio à movimentação do evento.
Legenda: Fran Gil aproveitou o primeiro dia de Carnaval ao lado de Alane Dias.
Foto: Jesus Carvalho / AgNews.

Mulher posando em um ambiente festivo com tapete vermelho e escadas iluminadas ao fundo. Ela usa uma blusa customizada roxa com estampa branca, drapeada na frente, revelando um top azul brilhante por baixo. A saia é curta e coberta por paetês vermelhos. Ela está em pé com as mãos apoiadas nas laterais do corpo, usando pulseiras coloridas e mantendo uma postura confiante em meio ao movimento do evento.
Legenda: Alane também curtiu o Carnaval de Salvador.
Foto: Jesus Carvalho / AgNews.

Pessoa vestindo uma camisa estampada floral em tons de rosa e bege, combinada com um cinto marrom na cintura. Ela está em cima de um trio elétrico à noite, cercada por luzes fortes e por uma grande multidão comemorando ao fundo. No cabelo, usa vários bobs coloridos, criando um visual divertido. A cena transmite clima festivo, com confetes no ar e público animado.
Legenda: Pedro Sampaio comandou trio no Cirtuito Barra/Ondina, em Salvador.
Foto: Tom Zé / AgNews.

Assuntos Relacionados
Duas pessoas discutem em um ambiente decorado com corações vermelhos e uma parede rosa ao fundo. Uma delas está sem camisa e gesticula com o dedo apontado para a outra, que veste uma camiseta escura. A cena transmite tensão e confronto.
Zoeira

BBB 26 é edição com maior número de desclassificados até hoje; veja histórico

Reality show já teve eliminados em diversas edições, mas saídas deste ano foram lembradas na web por conta do número elevado.

Redação
Há 12 minutos
Edilson Capetinha entrando no Confessionário do BBB 26.
Zoeira

Expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 rende memes nas redes sociais: 'Xô, satanás'

O ex-jogador de futebol foi o segundo participante desclassificado por agressão só nesta semana.

Redação
Há 55 minutos
Milton Cunha é um homem idoso de cabelo branco e na foto está de braços abertos no sambódromo.
Zoeira

Horário e onde assistir aos desfiles do Carnaval de SP neste sábado (14)

Passarão pelo Sambódromo do Anhembi as agremiações do Grupo Especial.

Redação
Há 1 hora
Edilson e Leandro brigando durante a madrugada no BBB. Edílson levanta as mãos contra o adversário.
Zoeira

Edilson Capetinha é expulso do BBB 26: 'Ultrapassou limites'

Jogador de futebol se exaltou durante discussão com Leandro durante a madrugada deste sábado (14).

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos com os famosos Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Sophie Charlotte.
Zoeira

Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos

Na Sapucaí ou no Circuito Barra/Ondina, atores, influenciadores e outros artistas foram às ruas para celebrar.

Redação
Há 1 hora
Leandro Boneco, homem negro de cabelo preto amarrado, barba e bigode pretos, com blusa de manga longa verde.
Zoeira

Após empurrões de Edilson Capetinha, Leandro Boneco tenta desistir do BBB 26

O brother foi contido por aliados do jogo.

Redação
Há 1 hora
Cena de filme clássico com atores em traje formal, com expressão séria, destacando-se o personagem principal em um ambiente com luzes brilhantes ao fundo.
Zoeira

Conheça os artistas que já recusaram o Oscar

Prêmio já foi rejeitado por atores de grande sucesso em Hollywood.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Capetinha e Boneco discutem no BBB 26.
Zoeira

Capetinha deve ser expulso do BBB 26? Vote na enquete

O brother empurrou duas vezes o rosto de outro confinado durante uma discussão.

Redação
Há 2 horas
foto de Tadeu, apresentador do BBB 26 explicando o cronograma da semana.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (14)?

O vencedor terá a chance de imunizar até duas pessoas.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Edilson e Leandro discutindo enquanto um aponta o dedo na cara do outro, que se esquiva.
Zoeira

Edilson Capetinha empurra rosto de Leandro Boneco no BBB 26 e web pede nova expulsão

Os brothers brigaram porque um ligou a luz do quarto enquanto o outro estava dormindo.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
bbb 26.
Zoeira

BBB 26: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno estão no Paredão

Resultado veio na dinâmica 'Bloco do Paredão'.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira resultado da dinâmica 'Bloco do Paredão'

Nova dinâmica foi anunciada nessa quinta (12).

Redação
13 de Fevereiro de 2026
bbb 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Jonas venceu a quinta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
prova do líder bbb 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach vence prova e é o quinto líder do BBB 26

Foi realizada uma dinâmica de desempate para decidir o líder.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt sentado na área de descanso do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 terá novos horários durante o Carnaval; veja as mudanças

O programa iniciará mais cedo durante o feriadão.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da estatueta do Oscar para matéria sobre como funciona a votação do Oscar.
Zoeira

Entenda como funciona a votação do Oscar 2026

As votações encerram no dia 5 de março.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Prova do Líder do BBB26.
Zoeira

BBB 26: veja quem ainda segue na Prova do Líder

Participantes disputam liderança em uma prova de resistência.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
foto de Milena sujando roupas de Alberto Cowboy no Quarto Sonho de Voar, do BBB 26.
Zoeira

Milena suja roupas de Cowboy após ser eliminada da prova do líder: 'Te odeio'

A sister disparou xingamentos contra o participante, chamando o brother de "imbecil" e "idiota".

Redação
13 de Fevereiro de 2026
foto de Babu Santana durante prova de resistência no BBB 26.
Zoeira

Babu e Cowboy discutem na Prova do Líder: 'Quer ser bom moço?'

Brothers se desentenderam durante a dinâmica de resistência.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto da participante do Big Brother Brasil 26, Chaiany, chorando após ser eliminada da prova do líder.
Zoeira

BBB 26: Chaiany é a primeira eliminada da Prova do Líder e chora ao deixar a dinâmica

Participante foi retirada da disputa ainda na primeira rodada e reagiu com choro e revolta após decisão de Marciele.

Redação
12 de Fevereiro de 2026