Iza e João Vitor Silva se beijam na Sapucaí e confirmam romance

Iza e João Vitor Silva confirmaram que estão vivendo um romance e posaram para fotos se beijando em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (17).

Os boatos de que os dois estavam juntos começaram na virada do ano, quando o ator e a cantora foram flagrados no Réveillon de Copacabana.

A intérprete de "Dona de Mim" desfilou como rainha de bateria da da Imperatriz Leopoldinense no domingo (16) e foi assistida de perto pelo novo namorado, que publicou imagens dela em suas redes sociais.

Legenda: João Vitor Silva publicou imagens da namorada em suas redes sociais. Foto: Dilson Silva/Agnews.

Iza estava solteira desde outubro, quando terminou o relacionamento com Yuri Lima, pai de sua filha, Nala.

Veja também Zoeira Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos Zoeira Gabriela e Chaiany deixam a casa do BBB 26 e vão para camarote elevado na Marquês de Sapucaí

Quem é João Vitor Silva?

O ator é carioca, tem 29 anos e é conhecido, principalmente, por ter interpretado Pedrinho no "Sítio do Pica Pau Amarelo".

Também esteve na série "Verdades Secretas", na novela "Garota do Momento" e, em 2025, ele se destacou como parte do elenco de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar.