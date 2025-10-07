Iza e Yuri Lima terminam relacionamento: 'Separação amigável'

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima terminaram o relacionamento. Segundo a assessoria da cantora informou à Quem, os dois tomaram a decisão de forma "respeitosa e amigável".

Rumores circulavam nas redes sociais desde essa segunda-feira (6), pois Yuri apagou as fotos com a cantora e postou uma foto da filha do casal, Nala, com a legenda "família".

"IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", diz texto.

Segundo término

Esse é o segundo término do casal, que ano passado passou por um boato de traição. Em julho de 2024, mensagens entre Yuri e a influenciadora Kevelin Gomes foram vazadas por Léo Dias.

À época, Iza estava grávida de seis meses de Nala. A cantora publicou um vídeo expondo a infidelidade e anunciando o término do relacionamento. Após a polêmica, o então jogador assumiu o erro publicamente e afirmou estar disposto a reconquistar a confiança da ex-parceira.

Casal se reconciliou há mais de um ano

Em setembro de 2024, o casal reatou discretamente a relação, um mês antes do nascimento da filha. Após a reconciliação, Iza foi bombardeada por críticas nas redes sociais.

Desde o nascimento de Nala, Yuri Lima abandonou a carreira de jogador e se mudou para o Rio de Janeiro.