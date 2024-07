Iza posta vídeo após revelar traição de Yuri Lima: 'Eu e minha filha ficaremos bem'

A cantora Iza voltou ao Instagram, na madrugada desta quinta-feira (11), horas após ter anunciado a separação por causa da traição de Yuri Lima, para compartilhar uma homenagem feita a ela. A dedicação singela veio de um perfil de fãs brasileiros de Beyoncé, que utilizaram um trecho da música "Sorry" para confortar a artista.

"Te amamos, IZA! Estamos emanando energias positivas para você e Nala. Vocês são mais fortes do que pensam", dizia a mensagem do portal Beyoncé Access BR.

A música é de autoria de Beyoncé e fala de uma suposta traição de Jay-Z. "Deixei um bilhete no corredor. No momento que você vê-lo, eu estarei bem longe. Eu e minha filha ficaremos bem, nós viveremos uma vida boa", diz um trecho da canção.

Outra parte da música fala sobre os traumas da traição deixados na família. "Estou tentando deixar a minha família bem. Você jura que está me dando seu coração, mas eu não me importo. É melhor você ligar para Becky do cabelo bom. Você só me quer quando eu não estou lá. Rapaz, é melhor você entrar na fila. Às vezes, me arrependo de ter colocado aquela aliança. Olhando no relógio, ele deveria estar em casa", cantou Beyoncé em "Sorry".

Revelação de traição

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite de quarta-feira (10), em publicação nas redes sociais. A cantora revelou que foi traída pelo jogador mesmo em meio à gravidez da pequena Nala e recebeu apoio de vários famosos como Ludmilla e Anitta.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", disse em vídeo.

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

Iza também revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.