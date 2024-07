Grávida, Iza anuncia fim do namoro com Yuri Lima e diz que foi traída por jogador

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite desta quarta-feira (10), em publicação nas redes sociais. Grávida de seis meses da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", disse em vídeo. Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal.

A cantora resolveu contar momentos íntimos de sua vida pessoa por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

Iza também revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.

"Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também lamentavelmente para a família dele, eu peço desculpas. [...] Eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antecipar", afirmou.

Ainda conforme Iza, o fato das conversas existirem já é considerado traição para ela. "Ele tinha conversas com ela em altos níveis. Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande", frisou. Segundo o LeoDias, a mulher seria Kevelin Gomes, que é dona de um perfil em um site de conteúdo adulto.

No último álbum, Adrodith, a artista dedicou uma das faixas ao ex-namorado. A canção "Exclusiva" foi composta para Yuri.

No final de junho, Yuri Lima fez uma declaração surpresa para a cantora no Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo. Na filmagem, o jogador se declarou para Iza, afirmando ser sortudo por tê-la como companheira.

Iza já foi casada durante quatro anos com Sérgio Santos. O ex-casal terminou o relacionamento em 2022 e tiveram um divórcio não amigável.

Traições ocorriam via mensagens

Conforme o LeoDias, Yuri e a mulher já haviam viajados juntos para Gramado, antes do relacionamento. Nas mensagens, eles relembram momentos da viagem, além de fazer elogios de cunho sexual a ex.

"Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar", disse Yuri.

Em outra mensagem, ele descreve como eram as relações sexuais deles. "Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom", escreveu.

Veja texto na íntegra de Iza

Pra quem me conhece e até pra mim mesma, deve estar levando um susto, devem estar cansados de saber. Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver a minha vida ao máximo de uma forma registra, de uma forma que eu me proteja. Existem muitas pessoas por aí que me admiram mas muitas que nem sempre vão entender o que eu quero dizer. Eu sempre penso nisso quando vou compartilhar alguma coisa. Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa

Nessa situação eu não vejo outra solução e saída. Eu acho que na verdade esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir aqui falar com vocês pessoalmente, pra vocês ouvissem e vissem de mim que eu Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal.

Eu queria parar por aqui, pedir pra vocês terem cuidado com meu momento. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores assim, um circo mesmo, sabe? De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável.

Então eu resolvi aqui falar. Falar que eu tô bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir pra que vocês respeitem o meu momento mesmo, porque isso é tudo que eu vou falar:

Ele me traiu. Não acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela, nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida.

Ele mantinha conversas com ela em altos níveis e pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não, está. Porque eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações pra alguns veículos a R$ 30 mil.

Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. Então é isso. Chegaram até mim os prints e acho que vão chegar até vocês porque o intuito dessa situação toda, era esse, aparecer, ficar famosa, mostrar o que aconteceu, deflagrar uma situação…

E é isso, gente. É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes de isso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só pro Yuri, mas também, lamentavelmente, pra família dele, eu peço desculpas a Dona Magna, Seu Edson, que também tão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim. Mas nesse momento eu achei que deveria me antever e me antecipar.

Porque eu sei que depois vai vir um montão de gente depois perguntando ‘Você sabia? O que aconteceu?’. E isso é tudo que eu vou falar. Nós não somos mais um casal por conta dessa quebra de confiança. Sem confiança não existe relacionamento e eu tô grávida. Então eu preciso de tranquilidade e isso é tudo que vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, minha equipe toma conta e eu não falo nada, mas eu acho que essa é bem cabeluda. É a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama, que vai perguntar como você tá, grávida. Eu tô bem, eu tô feliz com o presente que Deus me deu e pronta pra lidar com a situação no meu tempo. E é isso.