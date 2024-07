Ludmilla, Anitta e outros famosos apoiam Iza após cantora revelar traição durante gravidez

Após a cantora Iza revelar que foi traída pelo namorado, o jogador Yuri Lima, famosos prestaram solidariedade à artista. Anitta, Juliette e Ludmilla são algumas das celebridades que comentaram a publicação feita por Iza nesta quarta-feira (10), no Instagram.

"Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece", escreveu Anitta. "Fica bem meu amor, se sinta abraçada pelo Brasil inteiro, te amo", declarou Ludmilla.

Juliette também fez questão de elogiar a cantora. "Iza, você é grandiosa… e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz!", disse.

"Sinta meu abraço! Deusa da nossa vida", comentou a empresária Bruna Tavares. "Sinta se abraçada, o Brasil te ama", ressaltou a estilista Isa Isaac Silva.

FIM DO RELACIONAMENTO E TRAIÇÃO

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite desta quarta-feira (10), em publicação nas redes sociais. Grávida de seis meses da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", disse em vídeo.

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal. A cantora resolveu contar momentos íntimos de sua vida pessoa por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

Iza também revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.