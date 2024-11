Abaixo às regras de estilo: o que funciona para você?

Desde quando eu comecei a vivenciar o ambiente online como uma pessoa gorda profissional e ativista, vejo por aí pessoas (normalmente, magras e mais normalmente ainda, homens) esbravejando que ser uma pessoa de corpo maior, com volume e mais gordura é romantizar a obesidade.

A obesidade é uma condição com Classificação Internacional de Doenças (CID), então falam que viver esse corpo aqui que eu tenho, falar sobre ele e exigir espaço é tornar natural uma condição muito grave de saúde. Tudo num tom de “tudo bem você ter esse corpo que me incomoda tanto, mas já que você o tem, por gentileza, trate de mudar urgentemente”.

O que é a obesidade, de fato? De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pessoa tem obesidade quando o Índice de Massa Corporal (IMC) é maior ou igual a 30. Além dessa conta matemática, ela é considerada uma doença crônica e multifatorial, ou seja, fatores genéticos, ambientais, sociais e emocionais também estão envolvidos nesse diagnóstico.

No site oficial do Governo Federal, há uma notícia que fala especialmente da obesidade, onde a médica endocrinologista Danielle Ezequiel fala que além de estimular os pacientes com hábitos saudáveis, precisa-se também da quebra de tabus e preconceitos para que esses pacientes com obesidade sejam atendidos e acolhidos. Em outras palavras (nas minhas, no caso): não é só uma questão de fechar a boca.

Agora eu te convido a pensar na história, quantas vezes a gente viu o corpo gordo ser cultuado na história? Talvez na Renascença e Idade Média, quando ele era considerado um corpo fértil e sinônimo de riqueza. Após isso, quantas vezes você viu o corpo gordo ser reverenciado?

Quantas vezes você viu pessoas gordas serem destaque em posições de liderança, nas artes, nas mídias, com o passar dos anos? Pois é.

Vamos falar da atualidade? Dizem que estamos sofrendo uma “pandemia” da obesidade. Será? Em uma passeada pelas redes sociais vemos todo o tipo de notícia, desde as mais “inocentes” sobre como conquistar o shape do verão até as mais absurdas e perigosas, como os comprimidos com ovos de tênia para ajudar no emagrecimento.

Conteúdos sobre jejum intermitente, sobre comer de forma não saudável com o fim de provocar uma diarreia ou vômito, comemorar ser acometido por uma virose rodam as redes sociais como alternativas em busca de um corpo magro.

As pessoas deliberadamente se adoecem e fazem apologia às doenças graves, transtornos alimentares, em busca de um corpo “ideal”, tamanha é a opressão midiática e social para tal.

Enquanto isso, nunca vimos qualquer notícia sobre conquistar as dobrinhas perfeitas para o verão, sobre como ter a “pochetinha” ou celulites tão desejadas, muito menos os 10 alimentos perfeitos para a sua “dieta da engorda”.

Quem realmente tá romantizando alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que não sou eu.

Mas, se satisfaz alguém aí, posso confessar esse crime horrível que cometo: se lutar por acesso, se falar de autoestima e saúde sem focar em um corpo magro, e colocar pessoas gordas como protagonistas for romantizar a obesidade… Tudo bem, eu romantizo mesmo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora