Mari Fernandez aborda 'fidelidade' e mergulha no sertanejo em DVD com 8 inéditas gravadas no Rio

A cearense Mari Fernandez escolheu o Rio de Janeiro (RJ) para gravar a mais nova produção audiovisual da carreira. Em meio ao movimentado feriadão gerado pela realização do G20, os cariocas lotaram a casa de eventos Espaço Hall. A artista apresentou 12 canções no DVD, sendo oito inéditas.

A produção audiovisual foi marcada pela parceria de Mari Fernandez com o produtor musical Dudu Oliveira, nome conhecido por assinar produções da dupla Zé Neto e Cristiano.

Veja melhores momentos do DVD:

Em meio a um Pão de Açúcar cenográfico, durante toda a gravação do DVD se ouviu uma sanfona voltada a cadência do gênero sertanejo, mercado que vem sendo o alvo da artista nos últimos anos.

Legenda: Lauana Prado no palco do DVD com Mari Fernandez Foto: João Lima Neto/SVM

Um dos destaques do repertório que chamou atenção do público foi a canção "Só Sei Ser Fiel", letra que aborda a temática “fidelidade” — assunto que vai ao encontro direto di gênero sertanejo, junto da “superação” e da “paixão não vivida”.

Veja setlist do novo repertório:

“Página de Ex" "Dizem que Sou Louca" "Amor Impossível" "Ex-amiga" "Só Sei Ser Fiel" "Maluca" feat com Lauana Prado "Só Não Vai Ser com Você" "Pulseira" feat com Guilherme e Benuto "Esfriou" "Choro, Gelo e Gin" "Mêsversário" "Que Pancada de Mulher"

Quem acompanha minha carreira pode perceber um amadurecimento tanto no meu trabalho quanto no meu lado pessoal. Eu acho que essa é a maior mudança. Eu escrevo sobre várias histórias e sentimentos que não são só meus, né? Muitas vezes são percepções e situações que chegam até mim de pessoas próximas, amigos, parceiros de trabalho... não são coisas que vivi de fato, mas que servem de inspiração para as letras das músicas Mari Fernandez Cantora

Outro recurso usado por Mari Fernandez para adentrar ainda mais forte no gênero goiano foi a união de vozes com nomes da música consolidados. Ela somou parceria ao lado de Lauana Prado e com a dupla Guilherme e Benuto.

O forró e o piseiro, no entanto, não foram ausências da produção. Os hits “Página de Ex”, “Dizem que Sou Louca” e “Amor Impossível” animaram o público.

O fato é que por onde Mari Fernandez transita, ela consegue se adequar e atrair público. É só olhar o quanto ele somou ao pagode com feats no último ano com Ludmilla, Dilsinho e Ferrugem. O mercado sertanejo já é, sem dúvida, um caminho favorável no radar da cearense.

*O jornalista viajou ao Rio de Janeiro por convite da produção de Mari Fernandez