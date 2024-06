Cearense Lorena Portela anuncia segundo romance 'O amor e sua fome'

Após se lançar de forma independente e esgotar tiragens com o romance "Primeiro eu tive que morrer" (2020), a escritora e jornalista Lorena Portela já tem data para a nova obra. Em julho, "O amor e sua fome" chegará aos leitores pela editora Todavia.

"A autora captura, na passagem do tempo, os movimentos íntimos do amor e do amadurecimento, assim como os efeitos da solidão e do desamparo. A história conduz a protagonista por um caminho de dor e loucura, numa trama surpreendente sobre a natureza da família e as consequências de uma busca silenciosa e desesperada", diz descrição prévia do romance.

"O amor e sua fome", da cearense que reside em Londres, será lançado em uma sequência de eventos no Brasil, já confirmados em Fortaleza, Rio de Janeiro e em São Paulo.

A obra de estreia de Lorena virou hit de leitores nas redes sociais e alcançou destaque em vendas, após uma tiragem inicial limitada. A trama, que se passa em Jericoacoara, teve os direitos adquiridos pela editora Planeta no Brasil e em Portugal pelo grupo editorial Presença.