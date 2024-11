Ivete Sangalo brinca e diz que já teve 'ilariê' com Xuxa, mas detector de mentira desmente

A cantora Ivete Sangalo foi a convidada dessa quarta-feira (20), do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, e não escapou de participar do quatro “Hector Bolígrafo”, no qual o artista convidado responde perguntas da apresentadora e é avaliado por um detector de mentiras.

Uma das perguntas de Tatá foi se Ivete e Xuxa já tiveram um “tretelê”, polêmica antiga que circula no meio da música. As duas são amigas de longa data.

Ivete respondeu com ironia: “Eu e Xuxa nós já tivemos um 'ilariê'. Eu e Xuxa, a gente teve sim um... Foi onde eu me descobri uma mulher mais aberta, a gente teve uma coisa”, disse ela, mas foi desmentida pelo polígrafo.

Tatá também perguntou se Ivete já ficou com alguém famoso que ninguém sabe, e a cantora prontamente admitiu que sim: “Já, já. Geralmente mantive em segredo justamente porque eram famosos…”, afirmou, sendo validada pelo detector de mentiras.

Ivete é casada atualmente com Daniel Cady, e tem três filhos com ele: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.