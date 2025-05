Clara Mendes fala do sucesso da 'Tour 333' e das comemorações de 10 anos da 30Praum em 2026

Em entrevista exclusiva à coluna no show da "Tour 333" em Fortaleza (CE), a empresária Clara Mendes — CEO e co-fundadora da 30Praum — falou sobre o sucesso de Matuê com a turnê pelo Brasil. No bate-papo, ela comentou sobre os preparativos das comemorações de 10 anos da produtora gerenciada por ela em sociedade com o trapper cearense.

"O que vocês podem esperar com certeza é o Festival Plantão. No próximo ano vai ser muito especial. A 30Praum vai fazer 10 anos, então todos nós estamos super animados para preparar algo bem grandioso e trazer algo que ainda não foi visto nesse formato de festivais em Fortaleza. Estamos animados com isso", declarou a sócia de Matuê.

Assista à entrevista:

Ainda no bate-papo, Clara destacou a aceitação de nomes do Nordeste da produtora nas festas de trap no sul do país e ainda declarou que eles estão em estúdio preparando surpresas para serem lançadas ainda em 2025. A empresa conta no casting com Brandão, Wiu, Teto, além de Matuê.



"A gente tem muita sorte de trabalhar com artistas que querem trabalhar, querem entregar, querem crescer. Todos eles estão em estúdio. Todos estão bolando planos. Podem esperar ainda surpresas esse ano", revelou Clara.

Veja também João Lima Neto Matuê reúne mais de 10 mil pessoas em show da 'Tour 333' em Fortaleza Zoeira Renata curte festa de Matuê em primeira noite em Fortaleza após ganhar o BBB 25

Na conversa, a empresária também mandou uma mensagem ao grande número de mães que acompanharam os filhos no show da "Tour 333", em Fortaleza. "A gente pensa sempre com muito carinho na experiência como tudo. Então, também você, minha querida mãe, irá curtir o evento".