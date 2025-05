Renata curte festa de Matuê em primeira noite em Fortaleza após ganhar o BBB 25

A cearense Renata Saldanha, campeã do BBB 25, curtiu a primeira noite de retorno à capital cearense — acompanhada de Eva — em show do cantor de trap Matuê. No Centro de Eventos do Ceará, ela foi abordada por fãs para registrar selfies. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a bailarina falou da saudade que estava de shows em Fortaleza (CE).

"Eu acho que aqui foi uma extensão do que recebi no Aeroporto. Foi uma grande recepção, deu para sentir o carinho das pessoas, o carinho das pessoas que vibraram e torceram", ressaltou Renata. Pela manhã, um grande número de pessoas lotou o saguão de desembarque do Aeroporto de Fortaleza na espera pelo retorno da dupla.

Ainda sobre o sucesso do trapper cearense Matuê, a bailarina ressaltou: "Muito bom tá em um evento de um artistas que é daqui. [...] Sou bem eclética, escuto tudo. Mas o Matuê é um nome que eu admiro muito".

Sobre o prêmio do BBB 25, ele respondeu questionamento sobre compras em Fortaleza. "Ainda não gastei nada, tenho que investir bem esse dinheiro", comentou aos risos a vencedora do BBB 25.