Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lorena Maria registra BO contra MC Daniel por crimes graves

Influenciadora cita difamação, injúria, ameaça e falsa identidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto selfie da influenciadora e empresária Lorena Maria.
Legenda: Lorena Maria formalizou denúncia contra MC Daniel após acusações e ameaças.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora Lorena Maria informou, nesta terça-feira (23), que registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, MC Daniel, por falsa identidade, difamação, injúria e ameaça. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais, assinada por sua equipe jurídica, que detalha as medidas legais adotadas.

No comunicado, Lorena afirma que seguirá com todas as providências necessárias para que os fatos sejam investigados. Segundo a defesa, ela teria sido alvo da criação e divulgação de conversas privadas forjadas, com o objetivo de causar danos à sua imagem. Também há a acusação de exposição pública de conteúdos falsos e ofensivos, que teriam atingido sua honra e reputação.

A equipe jurídica ainda aponta o recebimento de mensagens com ameaças à integridade física e à vida da influenciadora, enviadas por perfis falsos. O comunicado ressalta que esse cenário “agrava o contexto de violência e aumenta o temor por sua segurança pessoal”.

Na nota, os advogados destacam ainda que tentativas de constranger ou fragilizar a posição de Lorena como mãe, inclusive com insinuações sobre guarda e capacidade materna fora das vias legais, podem configurar violência psicológica. “Qualquer tentativa de deslegitimar, constranger, ameaçar ou instrumentalizar a exposição pública para fragilizar a posição de uma mãe pode caracterizar violência psicológica”, diz o texto.

Veja também

teaser image
Zoeira

Lorena reage a MC Daniel e o chama de controlador nas redes

teaser image
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Entenda o caso

A polêmica entre Lorena e MC Daniel veio a público em outubro, após rumores envolvendo o pagamento de pensão alimentícia do filho do ex-casal, Rás. Este mês, a influenciadora afirmou ter sido traída durante o relacionamento e acusou o cantor de tentar prejudicar sua reputação.

“Esse homem não me deixa em paz. Ele fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar, falando coisas absurdas sobre mim para os outros. Sendo que eu não falo dele, não toco no nome dele e não estou nem aí para ele”, afirmou Lorena.

Ela também relatou que Daniel e pessoas próximas teriam procurado sua mãe biológica com a intenção de prejudicar o convívio familiar. “Ele vai atrás dela direto, não só ele, como outras pessoas da família dele, tentando me destruir de todas as formas". 

Lorena ainda acusou o cantor de trazer à tona um episódio delicado de seu passado. “Ele mexeu em um assunto muito sério, um crime horrível, que hoje em dia, graças a Deus, é levado muito mais a sério e protegido, especialmente em relação a crianças e adolescentes. Isso mostra o quão baixo e sorrateiro ele é". 

Posicionamento de MC Daniel

Na segunda-feira (22), MC Daniel publicou um vídeo nas redes sociais em que admite ter se relacionado com outra pessoa, mas nega traição. Segundo ele, não havia um namoro formal com Lorena e ambos se relacionavam com outras pessoas. O cantor também afirmou ter sido surpreendido com a notícia da gravidez.

No vídeo, MC Daniel apresentou uma planilha que, segundo ele, comprovaria os gastos e o pagamento da pensão do filho, além de prints de conversas que indicariam que o relacionamento não era sério.

Assuntos Relacionados
Paolla Oliveira e o avô.
Zoeira

Paolla Oliveira se despede do avô e presta homenagem nas redes

Atriz lamentou a perda do pai de sua mãe e recebeu apoio da família.

Redação
Há 22 minutos
foto selfie da influenciadora e empresária Lorena Maria.
Zoeira

Lorena Maria registra BO contra MC Daniel por crimes graves

Influenciadora cita difamação, injúria, ameaça e falsa identidade.

Redação
Há 29 minutos
foto de estatuetas do Oscar.
Zoeira

Oscar 2026 terá nova categoria; confira novidade da premiação

Essa é a primeira vez, em mais de vinte anos, que a Academia anuncia a criação de uma nova modalidade.

Redação
Há 1 hora
Equipe de Christiane Torloni negou que ela vá participar do reality global.
Zoeira

Christiane Torloni nega participação no BBB 26

Assessoria diz que atriz cumpre agenda no teatro durante o reality.

Redação
Há 1 hora
Eleven (Millie Bobby Brown) com expressão séria e determinada, vestindo um moletom cinza e bandana azul em um ambiente escuro.
Zoeira

Veja que horas estreiam os novos episódios de Stranger Things

Últimos capítulos da série chegam à Netflix nesta quinta-feira (25).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Veículo off-road tipo buggy com pintura camuflada em tons de vermelho, preto, branco e cinza, com a inscrição “MC Passeios” na lateral. O buggy está estacionado sobre a areia da praia, com duas pessoas sentadas dentro dele. Sobre o pneu dianteiro esquerdo, há uma pessoa em pé usando camiseta vermelha levantada.
Zoeira

Malu Borges abre álbum de viagem da família ao Ceará: 'Paraíso'

Influenciadora passeou em UTV por uma das praias do Estado e compartilhou registros.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Colagem com fotos da Ieda mais recentemente e quando foi Miss Universo.
Zoeira

Ieda Maria Vargas, primeira brasileira no Miss Universo, morre aos 80 anos

Gaúcha de Porto Alegre, ela entrou para a história ao vencer o Miss Universo em 1963 e se tornar um dos maiores ícones da beleza brasileira.

Redação
22 de Dezembro de 2025
A morte de Vince Zampella foi muito lamentada nas redes sociais.
Zoeira

Vince Zampella, criador de 'Call of Duty', morre em acidente de carro

Ele estava em uma Ferrari que saiu da pista e pegou fogo.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Emocionada, Renata Fan falou pela primeira vez sobre a morte do pai e prestou uma homenagem comovente ao vivo na TV.
Zoeira

Renata Fan se emociona ao falar da morte do pai

Apresentadora homenageou Paulo Antônio Ribeiro Fan no "Jogo Aberto".

Redação
22 de Dezembro de 2025
Zoeira

Sem sucesso: os filmes que fracassaram nos cinemas em 2025

Com orçamentos enormes, grandes produções falharam na bilheteria.

Trailer do filme 'A Odisseia' mostra cenas do épico de Christopher Nolan
Zoeira

Trailer do filme 'A Odisseia' mostra cenas do épico de Christopher Nolan

Longa chega aos cinemas no dia 16 de julho de 2026.

Beatriz Rabelo
22 de Dezembro de 2025
Colagem com fotos do youtuber Pirula
Zoeira

Após AVC grave, Pirula apresenta sequelas e segue em reabilitação

Divulgador científico passou por cirurgia para conter inchaço cerebral e apresenta evolução gradual, segundo familiares.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos da mesma mulher jovem: à esquerda, ela fala com uma expressão séria; à direita, ela chora com os olhos marejados. Ambas usam um lenço na cabeça.
Zoeira

Cearense viraliza contando como conheceu o amor da vida e ficou viúva anos depois

Relato de Esther Alencar de Jesus sobre amor, luto e fé ultrapassa 870 mil visualizações.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem com três fotos: Duas pessoas em roupas formais, incluindo traje preto com gravata borboleta, a outra com duas pessoas em frente a um espelho; uma com camisa branca e casaco bege oversized, outra com camisa listrada clara. A terceira com duas pessoas abraçadas em local externo à noite, usando camisetas estampadas.
Zoeira

Fim do amor? Veja lista de casais que terminaram em 2025

Anúncios de término de famosos marcaram este ano e surpreenderam fãs.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Paolla e Diogo sorrindo em selfie juntos. Diogo aparece com óculos escuros e chapéu, enquanto Paolla está com batom rosa e brincos dourados.
Zoeira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término após 5 anos juntos

Comunicado compartilhado foi divulgado nas redes do casal nesta segunda (22).

Redação
22 de Dezembro de 2025
James Ransone sorridente em programa de entrevistas.
Zoeira

Quem foi James Ransone? Relembre trajetória do ator que morreu aos 46 anos

Ele atuou em produções como 'It: Chapter Two'.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Anitta posa de camisa branca e fundo azul.
Zoeira

'Tudo impecável': Anitta elogia 'O Agente Secreto' e recebe agradecimento do diretor

Cantora promoveu o filme brasileiro e empolgou fãs nas redes

Redação
21 de Dezembro de 2025
Um homem está em um ambiente escuro, segurando uma lanterna que emite um feixe de luz brilhante. Ele veste uma jaqueta de tom escuro e mantém o braço estendido enquanto ilumina o espaço ao redor. O local parece ser um cômodo antigo ou abandonado, com móveis simples e alguns desenhos ou pôsteres nas paredes ao fundo.
Zoeira

Ator James Ransone, de 'It' e 'The Wire', é encontrado morto em casa

O norte-americano tinha 46 anos.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico.
Zoeira

‘Fantástico’ deste domingo (21) traz reportagem especial sobre o Natal

A revista eletrônica também aborda o atentado terrorista na Austrália.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Apresentadora Patrícia Abravanel sorridente em estúdio de programa de televisão, com cenário iluminado ao fundo e o logotipo ‘Show do Milhão’ em destaque.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (21)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT

Redação
21 de Dezembro de 2025