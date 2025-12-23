Lorena Maria registra BO contra MC Daniel por crimes graves

A influenciadora Lorena Maria informou, nesta terça-feira (23), que registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, MC Daniel, por falsa identidade, difamação, injúria e ameaça. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais, assinada por sua equipe jurídica, que detalha as medidas legais adotadas.

No comunicado, Lorena afirma que seguirá com todas as providências necessárias para que os fatos sejam investigados. Segundo a defesa, ela teria sido alvo da criação e divulgação de conversas privadas forjadas, com o objetivo de causar danos à sua imagem. Também há a acusação de exposição pública de conteúdos falsos e ofensivos, que teriam atingido sua honra e reputação.

A equipe jurídica ainda aponta o recebimento de mensagens com ameaças à integridade física e à vida da influenciadora, enviadas por perfis falsos. O comunicado ressalta que esse cenário “agrava o contexto de violência e aumenta o temor por sua segurança pessoal”.

Na nota, os advogados destacam ainda que tentativas de constranger ou fragilizar a posição de Lorena como mãe, inclusive com insinuações sobre guarda e capacidade materna fora das vias legais, podem configurar violência psicológica. “Qualquer tentativa de deslegitimar, constranger, ameaçar ou instrumentalizar a exposição pública para fragilizar a posição de uma mãe pode caracterizar violência psicológica”, diz o texto.

Entenda o caso

A polêmica entre Lorena e MC Daniel veio a público em outubro, após rumores envolvendo o pagamento de pensão alimentícia do filho do ex-casal, Rás. Este mês, a influenciadora afirmou ter sido traída durante o relacionamento e acusou o cantor de tentar prejudicar sua reputação.

“Esse homem não me deixa em paz. Ele fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar, falando coisas absurdas sobre mim para os outros. Sendo que eu não falo dele, não toco no nome dele e não estou nem aí para ele”, afirmou Lorena.

Ela também relatou que Daniel e pessoas próximas teriam procurado sua mãe biológica com a intenção de prejudicar o convívio familiar. “Ele vai atrás dela direto, não só ele, como outras pessoas da família dele, tentando me destruir de todas as formas".

Lorena ainda acusou o cantor de trazer à tona um episódio delicado de seu passado. “Ele mexeu em um assunto muito sério, um crime horrível, que hoje em dia, graças a Deus, é levado muito mais a sério e protegido, especialmente em relação a crianças e adolescentes. Isso mostra o quão baixo e sorrateiro ele é".

Posicionamento de MC Daniel

Na segunda-feira (22), MC Daniel publicou um vídeo nas redes sociais em que admite ter se relacionado com outra pessoa, mas nega traição. Segundo ele, não havia um namoro formal com Lorena e ambos se relacionavam com outras pessoas. O cantor também afirmou ter sido surpreendido com a notícia da gravidez.

No vídeo, MC Daniel apresentou uma planilha que, segundo ele, comprovaria os gastos e o pagamento da pensão do filho, além de prints de conversas que indicariam que o relacionamento não era sério.