Lorena reage a MC Daniel e o chama de controlador nas redes

A troca de acusações entre Lorena Maria e MC Daniel ganhou um novo capítulo nessa segunda-feira (15). A influenciadora usou as redes sociais para rebater declarações do cantor, que afirmou a jornalistas que ela teria mentido sobre o uso de anticoncepcional, além de questionar sua postura como mãe e chamá-la de agressiva.

Indignada, Lorena reagiu diretamente às falas do ex-companheiro. "Me deparei com isso ai. Ele se pronunciou para os jornalistas falando que eu menti sobre o anticoncepcional. Está querendo dizer o que com isso, que eu quis te dar um golpe? Ou foi você que me deu um golpe? Diz que eu era agressiva e que não trabalhava. Se eu não trabalhava, quem me sustentava? Porque não era você", disparou.

A empresária também relatou situações vividas durante o puerpério, afirmando que não teve seu tempo respeitado. "Ele queria que eu trabalhasse no puerpério, me chamava de preguiçosa. Nem licença maternidade a mulher pode ter mais?", disse, acrescentando críticas à pressão para retomar atividades físicas logo após a cirurgia.

Veja também Zoeira MC Daniel aparece chorando em story após cancelar show 15 minutos antes de se apresentar Zoeira Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Em outro trecho do desabafo, Lorena contestou as acusações sobre a maternidade e afirmou que Daniel pouco participava dos cuidados com o filho. "Onde quer chegar com isso? Falar que não cuido do meu filho?", questionou. Ela ainda afirmou que o cantor tem tornado sua vida difícil desde o fim do relacionamento.

A influenciadora mostrou prints de conversas com pessoas que trabalharam com MC Daniel e finalizou com um recado direto: "Toda vez que eu precisar me defender, vou fazer, só vou rebater. Vai me traumatizar, vou devolver o trauma. Controlador!"

Lorena também reafirmou que foi traída durante o relacionamento e contestou a versão apresentada pela equipe do cantor. Segundo ela, as mensagens que indicariam infidelidade não são anteriores ao namoro. "Print de abril? Mentirosos! A data é em agosto. Eu descobri com oito meses e ainda me culparam", escreveu.

A influenciadora disse ainda que decidiu tornar tudo público após, segundo ela, o cantor tentar prejudicá-la usando episódios traumáticos de seu passado. "Ele mentiu, sim, enganou, sim, traiu sim", afirmou, reforçando que o principal problema não seria apenas a traição, mas as consequências emocionais e pessoais que vieram depois.