Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu nesse sábado (10) após a queda de uma aeronave que seguia para Medellín.

O acidente ocorreu por volta das 16h, entre os municípios de Paipa e Duitama e deixou outras cinco vítimas. As causas do desastre estão sendo investigadas pelas autoridades. As informações são do jornal El País.

Pouco mais de seis meses antes da tragédia, Jiménez havia revelado em entrevista um medo recorrente de morrer em um acidente aéreo, sonho que se repetia com detalhes envolvendo a proximidade do nascimento de um dos filhos.

O artista deixa três crianças, de 15, 8 anos e um ano e meio.

O cantor viajava para Medellín para cumprir agenda de shows e tinha apresentação marcada em La Marinilla.

Na noite de 9 de janeiro, havia se apresentado em Málaga, em Santander, no que acabou sendo seu último concerto. A morte foi anunciada pelo prefeito de Marinilla durante o evento que ocorria na cidade no momento do acidente.

Conforme o Governo Departamental de Boyacá, além de Yeison Jiménez, morreram o piloto da aeronave, capitão Hernando Torres, e os passageiros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (assistente do cantor), Jefferson Osorio (agente) e Weisman Mora (fotógrafo). O departamento decretou luto oficial.

Informações preliminares divulgadas pela mídia local indicam que o avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, sem atingir a altitude necessária, alcançando um terreno próximo ao fim da pista por volta das 16h11.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas em uma fazenda da região.

Em nota, a Aeronáutica Civil da Colômbia lamentou a tragédia e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

Quem é o cantor Yeison Jiménez?

Nascido em Manzanares, Yeison Jiménez era um dos principais nomes da música regional colombiana. Começou a cantar aos sete anos e a compor aos 13, tornando-se referência do gênero no país.

Foi um dos primeiros artistas da música popular colombiana a lotar o Estádio El Campín, em Bogotá. O single Se acaba alcançou o primeiro lugar em oito países da América Latina, feito inédito para um artista colombiano do gênero.

Em 2021, foi reconhecido como artista latino emergente pela revista Billboard. Entre os sucessos estão "Aventurero", "Vete" e "MLP". Jiménez tinha um novo show marcado no Estádio El Campín para 28 de março de 2026.