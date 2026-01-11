Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

Avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, informou imprensa local.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Yeison Jiménez em show com microfone na mão e chapéu para o alto na outra mão.
Legenda: Yeison Jiménez tinha 34 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu nesse sábado (10) após a queda de uma aeronave que seguia para Medellín.

O acidente ocorreu por volta das 16h, entre os municípios de Paipa e Duitama e deixou outras cinco vítimas. As causas do desastre estão sendo investigadas pelas autoridades. As informações são do jornal El País.

Pouco mais de seis meses antes da tragédia, Jiménez havia revelado em entrevista um medo recorrente de morrer em um acidente aéreo, sonho que se repetia com detalhes envolvendo a proximidade do nascimento de um dos filhos.

O artista deixa três crianças, de 15, 8 anos e um ano e meio.

Veja também

teaser image
Zoeira

Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos

teaser image
Zoeira

Morre Manoel Carlos aos 92 anos no Rio

O cantor viajava para Medellín para cumprir agenda de shows e tinha apresentação marcada em La Marinilla.

Na noite de 9 de janeiro, havia se apresentado em Málaga, em Santander, no que acabou sendo seu último concerto. A morte foi anunciada pelo prefeito de Marinilla durante o evento que ocorria na cidade no momento do acidente.

Conforme o Governo Departamental de Boyacá, além de Yeison Jiménez, morreram o piloto da aeronave, capitão Hernando Torres, e os passageiros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (assistente do cantor), Jefferson Osorio (agente) e Weisman Mora (fotógrafo). O departamento decretou luto oficial.

Informações preliminares divulgadas pela mídia local indicam que o avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, sem atingir a altitude necessária, alcançando um terreno próximo ao fim da pista por volta das 16h11.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas em uma fazenda da região.

Em nota, a Aeronáutica Civil da Colômbia lamentou a tragédia e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

Quem é o cantor Yeison Jiménez?

Nascido em Manzanares, Yeison Jiménez era um dos principais nomes da música regional colombiana. Começou a cantar aos sete anos e a compor aos 13, tornando-se referência do gênero no país.

Foi um dos primeiros artistas da música popular colombiana a lotar o Estádio El Campín, em Bogotá. O single Se acaba alcançou o primeiro lugar em oito países da América Latina, feito inédito para um artista colombiano do gênero.

Em 2021, foi reconhecido como artista latino emergente pela revista Billboard. Entre os sucessos estão "Aventurero", "Vete" e "MLP". Jiménez tinha um novo show marcado no Estádio El Campín para 28 de março de 2026.

Assuntos Relacionados
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?

O longa começa após o “Esporte Espetacular”.

Redação
Há 1 hora
Yeison Jiménez em show com microfone na mão e chapéu para o alto na outra mão.
Zoeira

Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

Avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, informou imprensa local.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o coreógrafo léo blanco tirando uma self na frente de um espelho.
Zoeira

Morre Léo Blanco, coreógrafo do 'Dança dos Famosos', aos 47 anos

A atriz Mariana Xavier, que participou com ele do quadro, lamentou perda e fez alerta sobre saúde mental.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto oficial dos convidados do programa.
Zoeira

‘Viver Sertanejo’ reúne Thaeme & Thiago e Lucas & Luan em homenagem aos clássicos do gênero

Programa comandado por Daniel promove encontro entre gerações, histórias de estrada e canções que marcaram a música sertaneja brasileira.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (11) relembra as melhores reportagens de 2025

Atração, que completou 46 anos no ar, relembra o melhor do ano passado.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso sofreu com muitas críticas na internet enquanto compartilhava a trajetória de seu tratamento.
Zoeira

Por que seguidores questionavam câncer de Isabel Veloso? Entenda

Influenciadora lidou com desconfiança, ataques e julgamentos online.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso faleceu neste sábado (10), aos 19 anos.
Zoeira

Isabel Veloso deixou conselho ao falar da morte em podcast; veja depoimento

Influenciadora refletiu sobre despedida em entrevista gravada em 2024.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Manoel Carlos usando chapéu branco e óculos de grau. Ele está sentado em uma cadeira.
Zoeira

Morte de Manoel Carlos: relembre legado e 'Helenas' de Maneco

Autor faleceu neste sábado (10), no Rio de Janeiro.

Redação
10 de Janeiro de 2026
imagem mostra manoel carlos, autor de novelas
Zoeira

Morre Manoel Carlos aos 92 anos no Rio

Maneco tratava a Doença de Parkinson e foi responsável por algumas das novelas brasileiras mais famosas, como 'Laços de Família' e 'Mulheres Apaixonadas'.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Homem e mulher brancos abraçados e sorrindo para a câmera. À esquerda, a mulher tem cabelo preto, liso e curto, com óculos escuros e roupa prateada. À direita, o homem tem cabelos grisalhos e roupa social preta.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (10) promove encontro de gerações com homenagens, funk e cinema

A edição conta com participação de Bonde do Tigrão, MC Livinho, Thomás Aquino e Gustavo Mioto.

Redação
10 de Janeiro de 2026
participantes da casa de vidro do BBB 26 da região Nordeste.
Zoeira

Parcial atualizada da enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Público precisa escolher um homem e uma mulher, de cada dupla, para entrar na casa.

Redação
10 de Janeiro de 2026
montagem duas fotos da influenciadora isabel veloso. uma ela com cabelo e uma no hospital. Imagem usada em matéria sobre cuidado paliativo.
Zoeira

Cuidado paliativo: entenda abordagem de saúde adotada pela influencer Isabel Veloso

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso e marido de costas, foto em preto e branco.
Zoeira

“Dói existir”: marido de Isabel Veloso lamenta morte da jovem e comove internet

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin, jovem faleceu aos 19 anos após transplante de medula óssea.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso está sorrindo para a câmera. Saiba quem era a influenciadora que morreu aos 19 anos.
Zoeira

Quem era Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos?

Isabel foi diagnosticada com câncer aos 15 anos.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso com marido e filho bebê.
Zoeira

O que é o linfoma de Hodgkin, câncer que levou à morte de Isabel Veloso?

A jovem de 19 anos faleceu após descobrir o linfoma em 2021, aos 15 anos.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Imagem de Isabel Veloso, que faleceu neste sábado (10).
Zoeira

Causa da morte de Isabel Veloso é divulgada por hospital

Influenciadora faleceu aos 19 anos, neste sábado (19).

Redação
10 de Janeiro de 2026
Pai de Isabel Veloso ao lado da filha.
Zoeira

Pai de Isabel Veloso acusa hospital de negligência médica

Familiares sentiram "ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia".

Redação
10 de Janeiro de 2026
Ricardo tenta entrar no BBB 26, mas já teve contato com a fama ao participar de programas no SBT e na Globo.
Zoeira

Natural do Centro-Oeste, Ricardo Negro foi bombeiro da Eliana e atuou na Globo

Candidato ao reality soma passagens por programas e séries.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Marciele juntou dinheiro para demolir a antiga casa de madeira da família e construir um novo imóvel, desta vez de alvenaria.
Zoeira

Candidata a sister do BBB 26, Marciele derrubou casa dos pais para construir novo lar

Ex-cunhã-poranga disse que conseguiu mudar a realidade da família.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Foto dos convidados do programa.
Zoeira

Xand Avião, Matheus Fernandes e Pablo comandam a festa no ‘Caldeirão de Verão’

Programa de Marcos Mion aposta em clima de lual e reúne grandes nomes do Nordeste em São Miguel do Gostoso.

Redação
10 de Janeiro de 2026