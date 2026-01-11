‘Viver Sertanejo’ reúne Thaeme & Thiago e Lucas & Luan em homenagem aos clássicos do gênero

O "Viver Sertanejo" deste domingo (11) promete emoção e memória afetiva ao reunir duas duplas que representam diferentes momentos do sertanejo contemporâneo. No palco comandado por Daniel, Thaeme & Thiago e Lucas & Luan revisitam sucessos, dividem histórias de carreira e celebram a força das canções que atravessam gerações.

Thaeme & Thiago aproveitam o encontro para relembrar um marco curioso da própria trajetória: o sucesso “Ai Que Dó”, que completa 15 anos. A música foi lançada em janeiro de 2011, meses antes da dupla existir oficialmente — os primeiros shows só aconteceriam em agosto daquele ano.

No programa, eles também contam como se conheceram e explicam a formação atual, com Thiago Bertoldo ao lado de Thaeme desde 2013. No repertório, interpretam “O Que Acontece na Balada” e “Coração Apertado”.

Veja também Zoeira Confira as redes sociais dos participantes da Casa de Vidro do BBB 26

Já Lucas & Luan mergulham nas histórias por trás de canções que ajudaram a construir o repertório de grandes nomes do sertanejo. A dupla relembra o processo de criação de “Mexe Que É Bom”, eternizada por Zezé Di Camargo & Luciano, e “Horizonte Azul”, sucesso na voz de Leandro & Leonardo.

Eles também falam sobre o início da carreira, ainda muito jovens, cantando em festivais no interior paulista até começarem a frequentar a capital em busca de oportunidades.

No palco, Lucas & Luan apresentam “Horizonte Azul” e se unem a Daniel na canção “Sertanejo de Coração”. Para encerrar o encontro, todos os artistas se reúnem em uma apresentação coletiva de “No Rancho Fundo”, celebrando a essência e a tradição da música sertaneja.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" começa às 10h15, logo após o Globo Rural, na Rede Globo.