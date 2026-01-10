Diário do Nordeste
Isabel Veloso deixou conselho ao falar da morte em podcast; veja depoimento

Influenciadora refletiu sobre despedida em entrevista gravada em 2024.

Isabel Veloso faleceu neste sábado (10), aos 19 anos.
Legenda: Isabel Veloso faleceu neste sábado (10), aos 19 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Isabel Veloso, influenciadora que comoveu o público ao compartilhar sua batalha contra o câncer, morreu neste sábado (10), aos 19 anos.

Em uma entrevista concedida ao podcast Inteligência Ltda., em dezembro de 2024, ela falou abertamente sobre a possibilidade de não sobreviver à doença e deixou uma mensagem marcante aos fãs.

Durante a conversa, o apresentador Rogério Vilela perguntou o que ela gostaria de dizer às pessoas após sua partida: "O que você quer deixar para o pessoal que está assistindo, para depois que você se for, algumas palavras".

Isabel respondeu com serenidade e emoção: "Eu sei que quando eu me for vai ser um momento de muito alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas vocês vão".

Em seguida, ela fez um pedido direto ao público: "Eu nem falaria nada. Só pediria. Só viva. Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Aproveite o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter a experiência. Só aproveita. Faz o que eu gostaria de fazer". 

Quem era Isabel Veloso

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, ainda na adolescência. Desde então, passou a relatar sua rotina de tratamentos, desafios e reflexões nas redes sociais, tornando-se uma voz importante sobre o enfrentamento do câncer entre jovens.

Nos últimos meses, ela havia passado por um transplante de medula óssea, realizado em outubro, e permanecia internada desde então.

Além do câncer, enfrentou complicações como excesso de magnésio no sangue e um quadro grave de pneumonia.

Sua trajetória, marcada por coragem e franqueza, mobilizou milhares de seguidores e deixou um legado de mensagens sobre vida, empatia e saúde.

 

