Cuidado paliativo: entenda abordagem de saúde adotada pela influencer Isabel Veloso

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, vinha passando por cuidados paliativos. Isabel morreu neste sábado (10), em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, parte do tratamento de Linfoma de Hodgkin.

Os cuidados costumam ser opção da família e do paciente quando é informado o estágio terminal, ou seja, não há como reverter o prognóstico de uma morte em um prazo relativamente breve.

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) indica que "cuidados paliativos não significa que não haja mais nada a fazer por você ou pela pessoa que você ama".

QUALIDADE DE VIDA

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin quando tinha 15 anos. Ela passou por um longo tratamento, incluindo transplante de medula óssea.

Veja também Zoeira Candidata a sister do BBB 26, Marciele derrubou casa dos pais para construir novo lar Zoeira Natural do Centro-Oeste, Ricardo Negro foi bombeiro da Eliana e atuou na Globo Zoeira Pai de Isabel Veloso acusa hospital de negligência médica

No ano passado, a influencer chegou a publicar nas redes sociais que estava em remissão da doença. No entanto, nos últimos meses o corpo dela estava enfrentando a rejeição do enxerto, conhecida como Doença do Enxerto contra o Hospedeiro, assim como infecções graves.

Isabel estava hospitalizada e sob cuidados paliativos, definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma “abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes (...) que estão enfrentando problemas associados a doenças que ameaçam a vida”.

A OMS estima que, a cada ano, 56,8 milhões de pessoas precisam dos cuidados paliativos no mundo.

Dentre as doenças crônicas de pacientes que precisam deste tipo de cuidado estão: problemas cardiovasculares (38,5%); câncer (34%); doenças respiratórias crônicas (10,3%); síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) (5,7%) e diabetes (4,6%).

O QUE É LINFOMA DE HODGKIN

A doença se origina em células do sistema imunológico e pode começar de forma discreta, com sintomas indolores. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), homens são mais propensos a desenvolver o linfoma do que mulheres, e todas as faixas etárias podem ser acometidas pela condição.

Segundo o Inca, o linfoma de Hodgkin pode surgir em qualquer parte do corpo, o que influencia diretamente nos sintomas da doença. No entanto, as regiões nas quais a doença se desenvolve com mais frequência são o pescoço e o tórax.

Confira, a seguir, os principais sinais do linfoma conforme a localização da doença no corpo: