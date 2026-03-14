Quanto custa a estatueta do Oscar?

Com a chegada da cerimônia do Oscar 2026 neste domingo (15), muitas dúvidas surgem sobre os bastidores da maior premiação do cinema mundial.

Entre as principais pesquisas do público nas buscas virtuais, duas se destacam: qual será o preço de uma estatueta do Oscar? E se é possível comprar um?

Segundo a imprensa norte-americana, para ser produzido, cada um dos prêmios custa, em média, US$ 400 cada (aproximadamente R$ 2.316).

Eles têm cerca de 34 cm de altura, pesam em torno de 3,8 kg, são feitos em bronze e recebem um banho de ouro 24 quilates. Um lote com 50 estatuetas chega a levar cerca de três meses para ficar pronto.

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Dá para comprar um Oscar?

Apesar do alto valor de produção e prestígio social, existe uma regra da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas que impede qualquer vencedor de vender a estatueta.

Segundo o regulamento interno da instituição, caso os premiados tenham essa vontade, eles devem primeiro oferecer o prêmio à Academia pelo preço simbólico de US$ 1 (cerca de R$ 5,20 na cotação atual).

Somente se ela recusar é que outra estratégia de venda poderá ser debatida. Essa mesma regra vale para herdeiros e qualquer pessoa que receba o troféu por presente ou testamento.

Legenda: Os votos são contatos de forma secreta por uma empresa de auditoria. Foto: Shutterstock/LanKS.

O texto ainda prevê que a propriedade intelectual e os direitos autorais do Oscar são exclusivos da Academia. Ou seja, só ela pode fabricar, copiar, vender, exibir imagens e publicar a estatueta em qualquer tamanho ou meio.

Além disso, o regulamento também não permite a presença do troféu em filmes ou programas de TV como elemento de cenário. Mesmo as réplicas são proibidas sob pena de perda de elegibilidade ao prêmio, além de outras medidas legais.

Quem perde não sai de mãos vazias

Mesmo que alguns não consigam pôr as mãos na famosa estatueta dourada, todos os indicados ao Oscar recebem um kit que chega a valer milhares de reais. E ele tem até nome: "Everyone Wins" (ou "Todo Mundo Ganha", em português).

Esse presente é montado pela Distinctive Assets, uma companhia não associada aos interesses da Academia. A iniciativa é composta por uma mala com prêmios que variam de viagens até mimos de luxo.

Para se ter uma ideia, entre os itens mais valiosos do kit dos indicados estão: