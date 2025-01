Vencedores do Globo de Ouro ganham bolsa com presentes avaliados em mais de R$ 6 milhões; veja lista

Os vencedores do Globo de Ouro 2025 não saíram do evento apenas com o tão disputado troféu. Eles levaram uma bolsa luxuosa repleta de presentes que, conforme a revista norte-americana Robb Report, criadora do mimo, é avaliado em mais de US$ 1 milhão, cerca de R$ 6 milhões.

Segundo a publicação, a bolsa guarda itens de beleza, viagens exclusivas e até procedimentos estéticos. Ela é chamada de "The Ultimate Gift Bag", ou "a bolsa de presentes definitiva", em português, feita em camurça marrom com uma etiqueta de ouro redonda.

Além dos artistas premiados, aqueles que subiram ao palco para apresentar as categorias também tiveram direito ao brinde. Para Luke Bahrenburg, presidente da Robb Report, o presente "incorpora o auge do luxo". “A coleção deste ano oferece uma jornada extraordinária através do artesanato sob medida, experiências exclusivas e marcas icônicas que definem a excelência”, complementou.

Veja também Verso Marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington acompanhou atriz em cerimônia do Globo de Ouro Zoeira Valentina Herszage fala sobre experiência de trabalhar com Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui'

Confira os presentes da bolsa

A Robb Report detalhou que todos os apresentadores e ganhadores do Globo de Ouro tiveram direito à bolsa. Porém, os presentes tiveram que ser selecionados pelos próprios premiados e apresentadores após conferirem as informações sobre a disponibilidade e valor. As opções eram: