Governo do Ceará anuncia concurso para o Corpo de Bombeiros com 450 vagas; saiba mais

O Governo do Ceará anunciou, nesta segunda-feira (28), um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros (CBMCE) com 450 vagas para os cargos de soldado e formação de cadastro de reserva. As inscrições terão início no dia 14 de maio e seguirão até 2 de junho. O salário inicial é de R$ 5.893,30.

Segundo o governador Elmano de Freitas, as vagas atendem à necessidade de ampliação de diferentes atuações do Corpo de Bombeiros, a partir da reestruturação da corporação aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece). "Com esse concurso, vamos ter contingente para garantir que aquilo previsto na lei aconteça, na prática, em benefício do povo cearense", afirmou o gestor. "Esse concurso é muito importante para o fortalecimento da instituição", reforçou ele.

O edital será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no site da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) ainda nesta segunda.

Sobre as vagas

Das 450 vagas imediatas oferecidas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. O certame também terá 900 vagas para formação de cadastro de reserva, respeitando os percentuais de 80% e 20% para ampla concorrência e candidatos pretos e pardos, respectivamente.

As vagas são para homens e mulheres, que concorrerão em igualdade de condições. No entanto, do total, 15% serão destinadas a candidatas do sexo feminino.

O concurso será executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

"É com muita alegria que anunciamos a abertura desse concurso. Quero agradecer e parabenizar a determinação do governador Elmano, que está tornando isso concreto, trazendo pessoas novas, sonhadoras, que querem ser servidores públicos e servir à nossa população", comentou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.

Como serão as provas?

O processo seletivo será composto por cinco etapas: prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica, teste de capacidade física e investigação social.

Para participar, é preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias, além de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O curso de formação dos novos profissionais ficará a cargo da Aesp. Nesta etapa, os aprovados já são nomeados militares no cargo de aluno-soldado, com remuneração de R$ 2.935,04. Concluído o curso, são promovidos ao posto e soldado e começam a receber R$ 5.893,30.

Outros concursos das forças de segurança do Ceará

O Ceará tem, atualmente, outros três concursos em andamento, que oferecem mais de 1,6 mil vagas imediatas para quem deseja integrar as forças de segurança do Estado.

São mil vagas para soldado da Polícia Militar, 500 vagas para investigador oficial da Polícia Civil e 100 vagas para o posto de delegado.