Ceará lança edital de concurso para soldado da Polícia Militar com mil vagas

Foi lançado edital de concurso público com mil vagas para soldado da Polícia Militar do Ceará, na manhã desta sexta-feira (4). O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas. As inscrições serão abertas no dia 22 de abril e irão até 11 de maio. O documento com informações do certame será publicado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme anunciado, são 800 vagas para ampla concorrência e 200 para candidatos negros e pardos. O salário inicial é de R$ 5.568,64.

Veja também PontoPoder Deputados aprovam criação de 358 vagas de investigadores da Polícia Civil do Ceará para novo concurso Papo Carreira Governo anuncia mudanças para a 2ª edição do CNU; veja novidades do 'Enem dos concursos'

O certame também terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos.

As vagas são destinadas para ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. Será garantida a destinação de, ao menos, 15% das vagas a candidatas do sexo feminino

O concurso será executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece). O edital poderá ser acessado no site da instituição.

Seleção em cinco etapas

A seleção dos candidatos terá cinco etapas:

Prova objetiva

Exame de saúde

Avaliação psicológica

Avaliação de capacidade física

Investigação social.

Requisitos de concurso

Dentre os requisitos para o cargo estão:

Ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias;

Nível médio completo

Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Durante o curso de formação, os aprovados já serão nomeados como militares no cargo de aluno-soldado, cuja remuneração será de R$ 2.773,35. Após a conclusão e formatura, os policiais serão promovidos a soldado.

Restruturação da PM

O governador destacou que o novo concurso será importante para a reestruturação da instituição. “Nós aprovamos, recentemente, uma nova estrutura da PMCE, da Polícia Civil, de todas as vinculadas. No caso da PMCE, com criação de comandos regionais, mais batalhões e companhias. Efetivamente, mais importante do que aprovar a lei é fazer ela ser implementada e, para isso, precisa de pessoas para fazer o trabalho necessário para essa expansão”, concluiu.

De 2023 até o momento, o Governo do Ceará já nomeou 3.053 profissionais para as forças de segurança do Estado. Somente para a Polícia Militar foram 1.945. No programa Ceará Contra o Crime, o planejamento é contratar 6.730 agentes até 2026

Conforme o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, a medida dará mais força no combate ao crime. “Nossas forças de segurança têm trabalhado dia e noite para combater a criminalidade, a violência, e trazer cada dia a tranquilidade e paz para a população cearense. Nosso desafio é grande, mas a nossa vontade, profissionalismo e determinação é maior. O Governo do Ceará tem feito grandes investimentos na segurança pública, dando estrutura e condições de trabalho. Desde que cheguei, em junho de 2024, já foi dado posse a mais de mil policiais militares, 420 policiais civis, 80 peritos, e agora, com menos de um ano, já está sendo aberto o concurso para mais mil policiais militares. Isso é muito importante”, enfatizou.