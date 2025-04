Deputados aprovam criação de 358 vagas de investigadores da Polícia Civil do Ceará para novo concurso

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovaram nesta quarta-feira (2) o projeto de lei que cria 358 vagas de oficiais investigadores da Polícia Civil cearense (PCCE). A proposta, que tramitou em regime de urgência, é de autoria do Executivo estadual e foi enviada para apreciação da Casa na última segunda-feira (31).

Segundo o Governo do Ceará, a medida permitirá a abertura de concurso público para nomeação de 500 novos policiais. Esse quantitativo leva em conta as 142 vagas já existentes para a função, que foi criada em dezembro de 2024, após a fusão dos antigos cargos de inspetor e escrivão da PCCE.

No anúncio sobre o envio da mensagem à Alece, o governador Elmano de Freitas (PT) não detalhou o cronograma do novo certame, mas frisou que o “edital sai em breve”. O petista destacou, ainda, que o Governo nomeou mais de 3 mil profissionais de segurança nos últimos dois anos.

“Esta iniciativa visa não apenas aumentar a quantidade de profissionais nas ruas, mas, principalmente, fortalecer a atuação da Polícia Civil no combate à criminalidade, expandindo sua capacidade investigativa e o atendimento à população. A medida contempla ainda a ampliação dos serviços prestados pelos Distritos Policiais, com especial atenção para as regiões do interior do Estado, que, historicamente, enfrentam desafios adicionais relacionados à segurança” Mensagem do Executivo estadual enviada à Alece

Agora, após a aprovação, a proposição de autoria do Executivo retorna para o gabinete do governador para sanção.

CONCURSOS PREVISTOS

Em fevereiro, Elmano de Freitas anunciou a ideia de abrir, nos meses seguintes, “concursos para diversas áreas da segurança pública”. Atualmente, a Polícia Civil do Ceará está com um certame em andamento para o cargo de delegado, com 100 vagas imediatas e mais 200 oportunidades para cadastro de reserva.

No mesmo mês, durante entrevista ao Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, afirmou que também estavam previstas vagas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Segundo o gestor, o objetivo da administração estadual é encerrar o atual mandato com aproximadamente 6,7 mil profissionais de segurança contratados e atuando nas ruas.

