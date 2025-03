Elmano de Freitas envia à Assembleia pedido de mais 500 vagas para novo concurso da Polícia Civil

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou mensagem para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta segunda-feira (31), solicitando a criação de 500 novas vagas para a Polícia Civil do Estado (PC-CE). Segundo Elmano, o edital com um novo concurso será divulgado em breve.

"Acabei de assinar e enviar para a Assembleia Legislativa a mensagem que cria novas vagas para a Polícia Civil do Ceará! Isso vai permitir um novo concurso com 500 vagas, e o edital sai em breve! Conto com o apoio dos parlamentares para aprovar essa medida tão importante", destacou o governador, em publicação nas redes sociais.

"Seguimos firmes, trabalhando sem parar para trazer mais segurança para os cearenses. Já nomeamos mais de 3 mil profissionais de segurança nos últimos dois anos, e vamos continuar reforçando nosso efetivo", concluiu.

Concurso para delegado

No momento, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está com concurso em andamento para o cargo de delegado. As inscrições tiveram início na última sexta-feira (28) e vão até 11 de abril.

O certame possui 100 vagas imediatas, sendo 75 para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 vagas para candidatos negros e pardos. O concurso ainda conta com 200 vagas de cadastro de reserva.

