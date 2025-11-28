Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:37)
Papo Carreira
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Legenda: Evento oferece oportunidades em diversos setores e ocupações.
Foto: Marilia Camelo.

Além de conferir as ofertas do varejo nesta sexta-feira (28), os cearenses podem conseguir trabalho durante a Black Friday de Empregos do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que acontece em todo o Estado até as 16 horas.

A iniciativa é apoiada pela Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará e, segundo o titular da Pasta, Vladyson da Silva Viana, oferta mais de 6 mil vagas para diferentes setores

"Tem todas as áreas, especialmente no serviço, no comércio, na indústria também. Então, são ocupações em todas as áreas, seja para o trabalhador PCD ou os demais trabalhadores. Tem vaga para todo mundo", destacou, na abertura da programação.

Em Fortaleza, a quinta edição da espécie de feirão de empregos acontece na Praça José de Alencar. No restante do Ceará, é realizado nas demais unidades do IDT. 

Para se candidatar a uma das 6 mil vagas é simples: basta comparecer a uma unidade do IDT/Sine até as 16 horas desta sexta-feira, portando RG, CPF, currículo e comprovante de endereço.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

teaser image
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Além de trabalho, quem conferir a Black Friday de Empregos também pode ter acesso a outros benefícios, como detalha o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Muitos aqui também estão tirando o seu cartãozinho do VaiVem do Trabalhador, que é um cartão que está sendo ofertado pelo Governo do Estado, que garante 40 passagens gratuitas por mês para o trabalhador buscar o seu emprego. E das 30 mil pessoas que já se inscreveram nesse programa, 3.700 já conseguiram emprego. Isso é muito importante", detalhou.

Assuntos Relacionados
Na imagem, uma sala com uma pessoa falando enquanto olha para um slide, assistindo estão pessoas sentadas em cadeiras.
Papo Carreira

Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos

São 89 vagas para quatro cursos.

Redação
Há 9 minutos
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Redação
Há 41 minutos
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Raísa Azevedo
25 de Novembro de 2025
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta e um papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Redação
23 de Novembro de 2025
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Papo Carreira

Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto aérea da empresa no Eusébio.
Papo Carreira

Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

As vagas são para o setor de produção e galvanização.

Redação
21 de Novembro de 2025
Participantes entram no local de prova. Imagem usada para matéria sobre inscritos no Enade preencherem questionário de estudante até sábado (22/11).
Papo Carreira

Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Redação
21 de Novembro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do complexo Beach Park.
Papo Carreira

Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior.

Redação
19 de Novembro de 2025
Cadernos de diferentes cores do Enem.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito do 2º dia de provas do Enem 2025

A divulgação foi antecipada devido à anulação de três questões do exame.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE manuseando equipamento.
Papo Carreira

IBGE divulga edital de seleção com mais de 9 mil vagas; confira

Os salários podem chegar a mais de R$ 3,3 mil.

Raísa Azevedo
19 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra as páginas principais dos sites dos programas federais Sisu, Prouni e Fies.
Papo Carreira

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

É possível utilizar os resultados para ingressar em universidades públicas, conseguir bolsas de estudo e financiar cursos.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025