Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Além de conferir as ofertas do varejo nesta sexta-feira (28), os cearenses podem conseguir trabalho durante a Black Friday de Empregos do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que acontece em todo o Estado até as 16 horas.

A iniciativa é apoiada pela Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará e, segundo o titular da Pasta, Vladyson da Silva Viana, oferta mais de 6 mil vagas para diferentes setores.

"Tem todas as áreas, especialmente no serviço, no comércio, na indústria também. Então, são ocupações em todas as áreas, seja para o trabalhador PCD ou os demais trabalhadores. Tem vaga para todo mundo", destacou, na abertura da programação.

Em Fortaleza, a quinta edição da espécie de feirão de empregos acontece na Praça José de Alencar. No restante do Ceará, é realizado nas demais unidades do IDT.

Para se candidatar a uma das 6 mil vagas é simples: basta comparecer a uma unidade do IDT/Sine até as 16 horas desta sexta-feira, portando RG, CPF, currículo e comprovante de endereço.

Além de trabalho, quem conferir a Black Friday de Empregos também pode ter acesso a outros benefícios, como detalha o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Muitos aqui também estão tirando o seu cartãozinho do VaiVem do Trabalhador, que é um cartão que está sendo ofertado pelo Governo do Estado, que garante 40 passagens gratuitas por mês para o trabalhador buscar o seu emprego. E das 30 mil pessoas que já se inscreveram nesse programa, 3.700 já conseguiram emprego. Isso é muito importante", detalhou.