IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições de seleção até o dia 17 de dezembro. Inicialmente, o prazo terminaria nesta quinta-feira (11).

A data das provas também foi alterada e agora serão aplicadas no dia 1º de março de 2026. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, divulgou as mudanças em um comunicado, na tarde dessa quarta-feira (10).

O Processo Seletivo Simplificado oferta mais de 9 mil vagas temporárias em todo o País, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Para o Ceará, são ofertadas 463 vagas.

A remuneração para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade? Papo Carreira Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.