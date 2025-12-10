Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para dois cargos importantes: Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Para quem pretende participar da seleção e quer entender melhor as diferenças entre as funções, o Diário do Nordeste detalhou exigências, atuação, salários e benefícios de cada cargo.

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)

Em relação a atribuições, a principal diferença entre os cargos é que o APM atua diretamente na coleta dos dados em campo, enquanto o SCQ gerencia essa atividade.

Para concorrer a uma vaga de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), o candidato deve ter ensino médio completo e nacionalidade brasileira ou portuguesa, conforme o edital.

Salário e benefícios

A jornada é de 40 horas semanais, com oito horas diárias. O salário para o cargo é de R$ 2.676,24. São ofertadas 8.480 vagas. O contrato inclui os seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.175,00;

Auxílio Transporte;

Auxílio Pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Atribuições do APM

São atribuições previstas no edital:

Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone;

Entregar e(ou) transmitir ao superior os questionários preenchidos ou enviados;

Dar suporte à realização e(ou) atualização dos levantamentos geográficos;

Participar de treinamentos específicos ministrados por técnicos do IBGE;

Elaborar relatórios, quando solicitado, contendo tabelas e gráficos;

Assumir a responsabilidade pela segurança e uso de equipamentos eletrônicos;

Coletar informações sobre as características urbanísticas da área indicada.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

O SCQ é responsável por coordenar equipes em campo, garantindo a precisão e a qualidade dos dados coletados. Para concorrer ao cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, além de ter concluído o ensino médio e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Salário e benefícios

A carga horária é de 40 horas semanais. O salário previsto é de R$ 3.379,00, com oferta de 1.110 vagas. Os benefícios são:

Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.175,00;

Auxílio Transporte;

Auxílio Pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Atribuições do SQC

São atribuições destacadas no edital:

Organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos;

Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento;

Organizar e coordenar atividades;

Visitar unidades de coleta de qualquer natureza;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone;

Zelar pela qualidade do dado coletado;

Avaliar o dado atualizado recebido;

Participar e(ou) ministrar treinamentos;

Prestar assistência técnica aos entrevistadores;

Planejar e ministrar palestras, minicursos, simpósios ou semelhantes;

Conduzir as viaturas do IBGE e os veículos locados a serviço do IBGE.

Quando e como fazer a inscrição?

Os interessados podem se inscrever até amanhã (11) para as vagas no cargo de SCQ. Já para as vagas na função APM podem ser feitas até dia 17 de dezembro.

A inscrição pode ser feita neste link. Para o Ceará, o Instituto reservou 463 vagas distribuídas em 17 municípios.