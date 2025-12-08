Diário do Nordeste
Enem de Belém tem quatro questões antecipadas pelo cearense Edcley Teixeira e colega

Cerca de quatro perguntas foram antecipadas; veja quais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:38)
Papo Carreira
Questões do Enem 2025.
Legenda: A edição específica para candidatos da Grande Belém foi aplicada no último domingo (7).
Foto: Angelo Miguel/MEC.

A prova do Enem 2025, aplicada para os candidatos da Grande Belém, também apresentou questões parecidas com outras antecipadas em apostilas

O exame foi realizado no último domingo (7), mas os estudantes logo notaram similaridades entre algumas perguntas com outras elaboradas pelo cearense Edcley Teixeira e seu mentor Eduardo Vasconcelos.

Pelo menos quatro perguntas de matemática e de ciências da natureza não apenas repetiam os problemas, como muitas possuíam quase os mesmos números, enunciados e alternativas. As informações foram apuradas pelo g1

Das peguntas antecipadas:

  • 2 estavam em apostilas do estudante de medicina cearense Edcley Teixeira;
  • 1 foi antecipada por Eduardo Vasconcelos, monitor e parceiro de Edcley, que apagou seus perfis nas redes sociais após o início das investigações;
  • 1 de autoria não confirmada, enviada por alunos que se identificam como "mentorados" de Eduardo.

Semelhança entre as questões

1. Questão dos cilindros 

Na prova, os números e cálculos exigidos são exatamente iguais, partindo de um armazenamento em um recipiente no formato de cilindro circular reto. 

Questão de cilindros do Enem 2025.
Legenda: Questão de cilindros do Enem 2025.
Foto: Reprodução.

A única mudança aparece no formato da resposta. Enquanto uma versão pede o valor de r/R, outra solicita R/r. 

2. Produtos 

A partir da produção de uma unidade de produto e da compra de matéria-prima, os alunos precisavam calcular o reajuste, em real, do preço de venda do produto. 

Questão dos produtos Enem 2025.
Legenda: Questão dos produtos no Enem 2025.
Foto: Reprodução.

Tanto na apostila, quanto no Enem, os valores e operações se repetiam. A diferença estava que a questão de Edcley pedia o novo preço após o reajuste, enquanto o Enem queria saber apenas o valor do aumento. 

3. Vacinas

Em uma questão de matemática, foi questionada a eficácia de uma vacina. Usando uma amostra total de 30 pessoas, sendo 15 mulheres e 15 homens, com taxa de imunização de 80% para mulheres e 60% para os homens. A a pergunta da apostila perguntava a probabilidade de sortear um homem ou uma pessoa que foi imunizada. 

Questão sobre vacinas no Enem 2025.
Legenda: Questão sobre vacinas no Enem 2025.
Foto: Reprodução.

No Enem, havia a mesma pergunta, repetindo inclusive os valores. No entanto, apenas o formato da resposta muda, porque uma utiliza decimal, enquanto a outra usa fração equivalente ao mesmo número.

4. Charge sobre '13 anos'

No Enem, a prova mostrava um aluno perguntando para a professora que iria demorar 13 anos para "instalar" a educação nele. "Que tipo de software atrasado é esse?", questiona.

Cartum de enem 2025.
Legenda: Questão aborda imediatismo da sociedade contemporânea.
Foto: Reprodução.

Como resposta, os alunos precisavam marcar que o cartum ilustra uma situação escola que busca criticar o imediatismo da sociedade contemporânea.

Na apostila de Edcley, o comentário é feito em português, em que um aluno afirma: "A escola é ineficiente. Demora 13 anos para instalar o software do aprendizado". Como resposta, a expressão busca mostrar que um dos traços da sociedade contemporânea é a busca por resultados rápidos e imediatos.

