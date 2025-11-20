Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

O estudante cearense Edcley de Souza Teixeira teria proposto pagar R$ 10 para cada questão memorizada por universitários que participaram da prova do Prêmio Capes de Talento Universitário, aplicada em dezembro de 2024.

O aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus de Sobral, é suspeito de vazar perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O caso gerou a anulação de três itens da prova e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar a situação.

Prêmio tinha questões pré-teste do Enem

Em supostas mensagens obtidas pelo portal g1, Edcley oferecia pagar pelo menos R$ 10 para cada pergunta memorizada pelos estudantes que realizaram avaliação da premiação, voltada para alunos do primeiro ano do ensino superior.

Se o participante conseguisse decorar muitos detalhes, o valor poderia ser ainda maior.

O que eles não sabiam, e nem o Ministério da Educação divulgou, é que algumas questões do banco de itens do Enem estavam sendo pré-testadas no concurso da Capes, e poderiam ser usadas no futuro. Algo que, aparentemente, Edcley teria conhecimento.

Em transmissão ao vivo em 11 de novembro, ele mostrou pelo menos cinco perguntas de matemática e de ciências da natureza que eram semelhantes a questões que cairiam no Exame, realizado dias depois.

Acho que vocês ainda não têm dimensão do que significa o Prêmio Capes. É como se encontrassem a prova do Enem jogada no chão na véspera da prova." Edcley de Souza Teixeira Universitário

Isso o estudante afirmou em mensagem enviada em grupo no aplicativo Whatsapp com alunos que integram sua mentoria sobre o Enem, ao celebrar as "previsões" corretas.

Cearense pagaria por questões e transporte

Um universitário, que não quis se identificar, revelou ao g1 que Edcley além de ofertar dinheiro pelas perguntas decoradas, ainda se oferecia para pagar o transporte de participantes até o Prêmio Capes de Talento Universitário.

"Ele falava que pagaria nossa passagem para sair de Sobral (CE) e ir até Fortaleza participar do Talento Universitário. Dizia que gostava muito desse prêmio e que queria incentivar nossa participação", contou a fonte.

"Ele pedia para a gente memorizar o maior número de perguntas possível: as imagens, os contextos, os conteúdos abordados. Mandamos tudo para ele. Não tínhamos noção do que estava acontecendo. Achei que ele quisesse ideias para montar simulados." Universitário

Comprovantes de transferência PIX, depoimentos de estudantes e mensagens de Whatsapp obtidos pelo portal mostram que Edcley pagava R$ 10 para cada questão memorizada pelos participantes do Prêmio Capes.

"Quanto à recompensa, faço o pagamento no mesmo dia, logo após receber os áudios. Se as respostas forem mais detalhadas, posso até aumentar o valor (...). Capriche nas questões de matemática", diz uma das mensagens atribuída ao cearense.

Era necessário memorizar os itens porque a prova do concurso CAPES é realizada em um computador, então não seria possível sair com o caderno de questões.

No entanto, no edital do certame não há cláusula explícita que impeça o participante de divulgar as questões da prova após o exame, apesar do documento estabelecer que qualquer anotação ou rascunho deve ser obrigatoriamente devolvido.

Mentoria de mais de R$ 1 mil

Cobrando R$ 1.320 por aluno, Edcley oferta mentorias e apostilas para quem deseja ser aprovado no Enem.

Nas propagandas do curso, afirma: "Novas questões pré-testadas que podem cair no Enem!!".

O que diz o cearense?

O universitário não foi encontrado para comentar as novas informações.

Anteriormente, ao Diário do Nordeste, a defesa dele afirmou que o cliente está "integralmente à disposição das autoridades competentes", e que não teve acesso formal ao inquérito policial.

"Tão logo tenha ciência e acesso [à documentação], todos os elementos serão analisados com o rigor técnico exigido, a fim de que a verdade dos fatos seja restabelecida", seguiram os advogados Vinícius Soares e Luís Enrico Gondim.

Por fim, o representantes reforçaram acreditar que a apuração dos fatos "confirmará a inexistência de qualquer ato ilícito" por parte de Edcley.