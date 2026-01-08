Dr. Odonto: rede com preços acessíveis realiza 1.200 próteses e implantes em dezembro

Fundada em Fortaleza, a rede de clínicas Dr. Odonto vem se destacando no mercado da saúde bucal na Capital e em Caucaia. Somente em dezembro de 2025, mais de 1200 procedimentos de implantação de próteses dentárias foram realizados nas três unidades da rede.

Entre os diferenciais da empresa, estão os preços acessíveis, além de laboratório próprio, que permite agilidade na produção das próteses e maior controle de qualidade.

“A gente consegue acelerar o processo (de reabilitação oral), atender mais pessoas, facilitar a parte organizacional. Os nossos próprios protéticos já executam todo o trabalho. Por isso que a gente consegue entregar esse volume”, explica Matheus Aguiar, CEO da Dr. Odonto.

A Dr. Odonto realiza atendimentos para todos os públicos, com tratamentos específicos para as principais demandas de saúde bucal da população. A rede conta com unidades no bairro Messejana e em Caucaia.

Rede de clínicas está em projeto de expansão

De acordo com o CEO, a meta para 2026 é expandir com duas novas unidades também em Fortaleza, até o mês de setembro deste ano, em bairros com forte presença de espaços comerciais.

As unidades da Dr. Odonto também contam com estacionamento, o que garante mais conforto e comodidade para os clientes, que não precisam se preocupar com o local onde irão estacionar.

Rede já atendeu milhares de pacientes

Inaugurada em 2023, a rede de clínicas já atendeu mais de 27 mil pacientes. Para Matheus Aguiar, além da qualidade dos atendimentos e próteses oferecidas aos clientes, o forte trabalho de captação de novos pacientes também é um dos destaques da empresa.

Entre as estratégias utilizadas estão captação de pacientes via WhatsApp, Instagram, campanhas de tráfego pago, anúncios e indicações de pacientes.

Para Matheus, os bons resultados da Dr. Odonto são reflexo de um planejamento bem estruturado, aliado a uma equipe que conta com profissionais qualificados, com acesso a materiais de qualidade;

“Necessitamos ter um controle de qualidade elevado, um padrão de confiabilidade e, com tudo isso, a gente consegue se organizar.”

Serviço

Instagram: @clinicadrodonto.oficial

Telefones de contato:

85 98822-3165

85 98704-8979

85 99415-8418

85 99616-9473

Endereços:

Av Padre Pedro de Alencar - 245

Av Manoel castelo Branco - 514

Av Dom Almeida Lustosa – 3140 - Caucaia