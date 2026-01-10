Diário do Nordeste
Com novas espécies, zoológico de Fortaleza inicia adaptação dos animais antes de reabertura

Prefeitura confirma a finalização das obras no equipamento, mas não há data para reinício das visitas

Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Fachada da entrada principal do Parque Zoobotânico de Fortaleza em um dia de céu encoberto. A imagem destaca um grande pórtico com detalhes em azul e vermelho, exibindo o letreiro com o nome do parque e o brasão da Prefeitura de Fortaleza.
Legenda: O Zoológico Municipal Sargento Prata faz parte do Parque Zoobotânico de Fortaleza junto com o Horto Municipal Falconete Fialho. A fauna e a flora presentes no complexo permaneceram sob cuidados da equipe mesmo com as intervenções.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Uma das opções de lazer mais queridas pelo público de todas as idades em Fortaleza, o Zoológico Municipal Sargento Prata, no bairro Passaré, entra na fase de adaptação dos animais recém-chegados. Esse processo é uma das etapas finais para a reabertura do equipamento, fechado desde 2023 para intervenções. 

A Prefeitura de Fortaleza informou, em nota, que a segunda etapa das obras no Parque Zoobotânico — que inclui o Zoológico — foi finalizada em julho de 2025. Agora, o local passa por reparos pontuais e complementares em algumas áreas enquanto as espécies se adaptam ao ambiente

Ao todo, o equipamento possui 298 animais de 93 espécies, entre animais que já viviam no local e outros que chegaram recentemente.

Em relação à reabertura do espaço, o biólogo e diretor de conservação e monitoramento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), Raphael Martins, diz que não deve demorar, mas solicita compreensão da população. 

“Acreditamos que a reabertura do parque para o público não deve demorar muito. Só pedimos paciência dos visitantes que querem rever o zoológico, conhecer como ficou. Nesse momento, precisamos ter cautela e voltar os olhares para os animais que estão sob nossos cuidados”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Os ajustes nos espaços são motivados pela chegada de animais que não estavam inicialmente no planejamento, explica a gestão municipal, de modo a oferecer conforto e segurança conforme as necessidades de cada espécie e a obedecer critérios técnicos alinhados com as exigências de órgãos ambientais.

Martins detalha que a Pasta possui uma lista de seres vivos pretendidos para ter no zoológico, mas nem sempre ela é seguida fielmente.

“Muitas vezes, nós vamos ter interesse em um animal específico, mas ele não vai estar disponível em canto nenhum. Até que aparece outro que está precisando de acolhimento e atenção. Fazemos uma conversa técnica internamente para ver se conseguimos recebê-los”, explica.

Entre as novas espécies que chegaram recentemente ao zoológico estão tamanduá-bandeira, onça-pintada, serpente píton-reticulada, macaco grivete, emu, arara-azul, guaxinim, quati, pavão, cateto, gato-do-mato e anta.

Parte deles são oriundos de resgates, centros de triagem e diversas situações de vulnerabilidade que os impedem de serem reinseridos na natureza. 

Onça-pintada deitada em plataforma de madeira no Parque Zoobotânico de Fortaleza. O animal olha para frente sob a sombra de uma estrutura ripada, exibindo sua pelagem com manchas escuras.
Legenda: Entre os animais que chegaram está a onça-pintada, espécie atualmente ameaçada de extinção no país.
Foto: Kiko Silva/Divulgação Prefeitura de Fortaleza.

A expectativa é que mais animais cheguem ao zoológico para compôr os recintos ou parear com espécies que vivem solteiras. “Já existia aqui um macho de jaguatirica. Agora, no fim do ano, nós recebemos uma fêmea para juntá-los”, explica o diretor. 

O trabalho de adaptação também é realizado com as espécies que já viviam no parque antes das intervenções e precisaram ser realocados internamente nesse período. Alguns tiveram que ser retirados dos recintos devido ao barulho e a movimentação de pessoas estranhas, que poderiam levar ao estresse. 

“Neste momento, o foco da gestão é garantir o bem-estar dos animais e o sucesso da adaptação aos novos recintos. Somente após a conclusão desse processo será possível avaliar o momento mais adequado para a reabertura do Parque Zoobotânico à visitação pública”, pontua a nota da Prefeitura. 

Nascimento inédito

Uma das novidades do equipamento foi o nascimento inédito de um filhote de guariba-da-Caatinga, primata ameaçado de extinção no país. Ele nasceu em 8 de dezembro de 2025, proveniente do único casal dessa espécie em um zoológico no mundo. 

Os guariba-da-Caatinga adultos foram encaminhados ao Parque Zoobotânico pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB-ICMBio) como estratégia de conservação da espécie.

Macaco guariba-da-caatinga com filhote nas costas em galho de árvore no Parque Zoobotânico de Fortaleza. Ao fundo, observa-se uma tela de arame e vegetação verde.
Legenda: Filhote de primata ameaçado de extinção no país completou um mês de existência na última quinta-feira (8), fruto do único casal dessa espécie em um zoológico no mundo.
Foto: Kiko Silva/Divulgação Prefeitura de Fortaleza.

Segundo Martins, isso representa o sucesso do trabalho de acomodação dos seres vivos. “Eram animais que nunca tinham se visto e nós conseguimos juntar em um recinto, em uma aproximação cautelosa, de ambientação. Eles copularam e há um mês nasceu o filhote. Isso mostra que estão bem ambientados e se sentindo seguros”, explica. 

No caso dessa espécie, o evento biológico é ainda mais celebrado porque, na natureza, os guariba-da-Caatinga enfrentam a destruição do ambiente natural, divisão das áreas de floresta e ação humana na região onde vivem, que compreende os estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

“É um feito relevante para o zoológico, porque mostra que estamos no caminho certo, em um processo cauteloso e de preparo para a reabertura”, diz. 

Obras iniciaram em 2022

Localizado no Parque Ecológico do Passaré, o Zoológico integra o projeto de requalificação do espaço ambiental, que também contempla o Horto Municipal Falconete Fialho. As intervenções foram realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com a requalificação das duas atrações.

A nova estrutura inclui passeios internos com piso intertravado, portões de acesso modernizados, prédio administrativo com escola ambiental, vestiários e um centro de convivência para funcionários.

Além disso, novas instalações divididas em recintos distintos para felinos, aves e répteis foram criadas no local. Com o intuito de gerar uma nova experiência aos visitantes, foram instaladas novas placas de sinalizações ilustradas e informativas, além de novo cercamento no entorno do zoológico e nos recintos dos animais, proporcionando mais conforto aos bichinhos e segurança aos visitantes. 

A área do Horto Municipal também passou por melhorias e recebeu uma nova praça de alimentação, parque infantil, auditório, museu e ampliação da Escola Ambiental, que agora contará com mais salas de aula e espaços para capacitações e atividades com a comunidade.

