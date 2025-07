Reforma do Zoológico de Fortaleza deve ser concluída neste mês após mais de 2 anos, diz Prefeitura

Após dois anos e três meses em obra, a requalificação do Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza, deve ser concluída ainda neste mês de julho, segundo a Prefeitura de Fortaleza. A reabertura do espaço para visitação, no entanto, ainda não tem data definida. Segundo a Prefeitura, a entrega oficial do equipamento será encaixada ao cronograma de inaugurações do município.

"Em breve, o Zoológico será devolvido à população totalmente revitalizado, pronto para receber os visitantes com mais conforto, segurança e estrutura, de forma a garantir uma melhor organização e visibilidade para este importante espaço", diz nota da Prefeitura.

Localizado no Parque Ecológico do Passaré, o Zoológico integra o projeto de requalificação do espaço ambiental, que também contempla o Horto Municipal Falconete Fialho.

Legenda: A nova estrutura inclui passeios internos com piso intertravado Foto: Davi Rocha

As obras estão em fase final, com 99% dos serviços concluídos, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), responsável pela execução das intervenções, e a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), que gerencia o espaço.

INVESTIMENTO E NOVA ESTRUTURA

Com investimento total de aproximadamente R$ 33 milhões, o espaço passou por uma renovação ampla, segundo a Prefeitura.

A nova estrutura inclui passeios internos com piso intertravado, portões de acesso modernizados, prédio administrativo com escola ambiental, vestiários e um centro de convivência para funcionários.

Para os animais, foram criados espaços distintos para felinos, aves e répteis, com novo cercamento e sinalização ilustrada e educativa. O objetivo é melhorar tanto o bem-estar dos bichos quanto a experiência dos visitantes.

Legenda: O Zoológico Municipal Sargento Prata integra o Parque Ambiental do Passaré Foto: Davi Rocha

A área do Horto também foi contemplada com uma nova praça de alimentação, parque infantil, auditório, museu e ampliação da Escola Ambiental, que agora contará com mais salas de aula e espaços para capacitações e atividades com a comunidade.

CUIDADOS DURANTE O FECHAMENTO

De acordo com a Urbfor, mais de 250 animais que vivem no zoológico foram gradualmente realocados para áreas mais reservadas do parque durante a execução das obras, sob supervisão de biólogos e veterinários.

O processo foi descrito como tranquilo e benéfico para as espécies, que também passaram por fases de transição e adaptação aos novos espaços.

Veja também Ceará Com 28 mil à espera de laudo, Fortaleza terá Centro de Diagnóstico para neurodivergências até agosto Ceará Enel é multada em R$ 16 milhões por reter parte das doações de clientes a instituições filantrópicas

SAIBA MAIS SOBRE O 'ZOOLÓGICO DE FORTALEZA'

O Zoológico Municipal Sargento Prata integra o Parque Ambiental do Passaré, que também abriga o Horto Florestal Falconete Fialho.

O Parque funciona na Avenida Prudente Brasil, nº 685, no Bairro Passaré, em Fortaleza.

Antes do fechamento para obras, o zoológico operava de terça a domingo, das 9h às 16h.

Questionada sobre possíveis mudanças na programação, a Prefeitura de Fortaleza informou que detalhes sobre o horário de funcionamento e a programação serão divulgados após a reabertura do equipamento.

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari