Zoológico de Fortaleza: saiba horário, valores e onde fica

Um dos principais destinos turísticos da Região Nordeste, Fortaleza conta com diversas atrações para os visitantes, uma delas é o Zoológico Municipal Sargento Prata. O equipamento de lazer integra o Parque Ecológico do Passaré, que conta ainda com o Horto Florestal Falconete Fialho.

Recentemente, o local passou por uma reforma que, conforme a Prefeitura, trouxe diversas melhorias urbanísticas e de proteção, como o cercamento de toda a área, garantindo a preservação do parque e o acesso de visitantes.

Legenda: Local possui diversas espécies de arara, entre elas a Arara-Canindé Foto: Fabiane de Paula

Com mais de 12 mil metros quadrados, o espaço ganhou caramanchões, projeto paisagístico, trilhas e equipamentos para a prática de atividades ao ar livre, em contato com a natureza.

Qual o valor da entrada do zoológico de Fortaleza

Legenda: A ema-cinza faz parte do acervo vivo do local e pode ser observada pelos visitantes Foto: Fabiane de Paula

O Zoológico Municipal Sargento Prata possui entrada gratuita. Ou seja, os interessados em visitar o local não precisam pagar nada para ter acesso aos serviços ofertados pelo equipamento público, gerenciado pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor).

Onde fica

Localizado na Av. Prudente Brasil, número 685, bairro Passaré, o zoológico de Fortaleza faz parte do Parque Ambiental do Passaré, espaço que abriga o Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Falconete Fialho.

Legenda: O equipamento fica localizado no bairro Passaré, na Capital cearense Foto: Fabiane de Paula

Esse último é um importante equipamento na preservação da flora brasileira. No espaço, são cultivadas 106.845 mudas de 220 espécies vegetais diferentes.

Além de fornecer plantas para compor o paisagismo de ruas e avenidas da cidade, ele também é um local de conhecimento e pesquisa, conforme a Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: Além do zoológico, o Parque Ecológico do Passaré abriga o Horto Florestal Falconete Fialho e equipamentos de lazer Foto: Fabiane de Paula

Qual ônibus passa no zoológico de Fortaleza

Na Capital, existem três linhas do transporte público nas quais o itinerário contempla o equipamento de lazer, segundo informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). São elas:

391 - Passará/Parangaba

633 - Passaré/Centro

655 - Passaré/Messejana

Para utilizar o serviço coletivo, o passageiro precisa desembolsar uma tarifa entre R$ 1,80 (meia estudantil) e R$ 3,90 (inteira) por passagem. Os valores são referentes à janeiro de 2022.

Horário de funcionamento

O Zoológico Municipal Sargento Prata opera de terça-feira a domingo, sempre das 9 horas às 16 horas.

Legenda: No local é possível encontrar placas com informações sobre as principais características das espécies do zoológico Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O Mutum-de-Penacho é uma das 47 espécies diferentes que vivem no equipamento Foto: Fabiane de Paula

Já o parque, que conta ainda com Horto Municipal Falconete Fialho e pomar, é livre para famílias realizarem visitações e piqueniques. Os interessados devem realizar o agendamento, através do telefone (85) 3105-2001, de segunda a sexta, das 7 às 13 horas.

Quais animais o Zoológico Sargento Prata tem?

Legenda: Animais do equipamento são provenientes de diversas origens, principalmente, advindos da apreensão por tráfico e resgate de seres feridos ou doentes em vida livre Foto: Fabiane de Paula

Ao todo, o equipamento possui quase 160 animais de 47 espécies diferentes, entre araras, jabutis, jaguatirica, macacos e outros, informou a administração do local.

Eles são provenientes de diversas origens, principalmente, advindos da apreensão por tráfico e resgate de seres feridos ou doentes em vida livre, por meio do trabalho do batalhão da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMAS) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Legenda: O zoológico conta com uma equipe de funcionários que realiza diariamente a limpeza, manutenção, segurança e cuidado com o acervo vivo do local Foto: Fabiane de Paula

O zoológico conta com uma equipe de funcionários que realiza diariamente a limpeza, manutenção, segurança e cuidado com o acervo vivo do local.

Na equipe técnica, o parque conta com duas veterinárias, um biólogo e estagiários de veterinária e biologia, além dos tratadores de animais, capacitados para o cuidado e manejo diário desses.

Legenda: O equipamento público possui quase 160 animais de 47 espécies diferentes, entre elas o jabuti-piranga Foto: Fabiane de Paula

Lista de espécies do Zoológico Sargento Prata

Aperema — Rhinoclemmys punctularia

Arara-Canindé — Ara ararauna

Arara-Macao — Ara Macao

Arara-vermelha — Ara chloropterus

Ararajuba — Guaruba guarouba

Avestruz — Struthio camelus

Cágado-Cabeçudo — Mesoclemmys tuberculata

Cágado-de-Barbicha — Phrynops geoffroanus

Carcará — Caracara plancus

Cateto — Pecari tajacu

Coruja Buraqueira — Athene cunicularia

Coruja-Murucututu — Pulsatrix perspicillata

Cutia — Dasyprocta prymnolopha

Ema-cinza — Rhea americana

Falcão-de-Coleira — Falco femoralis

Gato-do-Mato-Pequeno — Leopardus tigrinus

Gato-Mourisco — Puma yagouaroundi

Gavião-Carijó — Rupornis magnirostris

Gavião-Mariano — Buteogallus meridionalis

Guaxinim — Procyon cancrivorus

Jabuti-Piranga — Chelonoidis carbonarius

Jabutitinga — Chelonoidis denticulata

Jacaretinga — Caiman crocodilus

Jaguatirica — Leopardus pardalis

Jandaia-Verdadeira — Aratinga jandaya

Jiboia — Boa constrictor

Macaco-Prego — Sapajus apella

Maracanã-verdadeira — Primolius maracanã

Marreca-Caneleira — Dendrocygna bicolor

Marreca-Viuvinha — Dendrocygna viduata

Mico-de-Cheiro — Saimiri Collinsi

Muçuã — Kinosternon scorpioides

Mutum-de-Penacho — Crax fasciolata

Onça Parda — Puma concolor

Ouriço (Porco-Espinho-de-Baturité) — Coendou baturitensis

Papagaio-Moleiro — Amazona farinosa

Papagaio-Verdadeiro — Amazona aestiva

Pato Doméstico — Anas platyrhynchos domesticus

Periquito-do-Sertão — Eupsittula cactorum

Píton-Albina — Python reticulatus

Tamanduá Mirim — Tamandua tetradactyla

Tartaruga-da-Amazônia — Podocnemis expansa

Tigre-d’água — Trachemys dorbgni

Tracajá — Podocnemis unifilis

Tucano-de-Bico-Preto — Ramphastos vitellinu

Tucano-Toco — Ramphastos toco

Urubu-Rei — Sarcoramphus papa

Qual o telefone para contato

É possível entrar em contato com o Parque Ecológico do Passaré, para o agendamento de visitações e piqueniques, pelo número (85) 3105-2001, de segunda a sexta, das 7 horas às 13 horas.

Legenda: É possível fazer piqueniques no Parque Ecológico do Passaré Foto: Fabiane de Paula

Quais os protocolos com relação à pandemia

Seguindo as determinações de decreto estadual, atualmente, o zoológico não obriga o uso de máscara de proteção no local. No entanto, o parque reforça que há a manutenção de recomendações do uso do equipamento em caso de idosos e pessoas imunossuprimidas, além do distanciamento social, lavagem das mãos e uso de álcool em gel.

Legenda: O Zoológico Municipal Sargento Prata possui diversas áreas onde os visitantes podem aproveitar o contato com a natureza Foto: Fabiane de Paula

