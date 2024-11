Planta de biometano, GNR Fortaleza transforma resíduos em energia limpa

A GNR Fortaleza, pioneira na instalação de uma planta para tratamento de biogás nas regiões Norte e Nordeste, transforma o biogás resultante da decomposição de resíduos sólidos para produção de energia limpa. O local é fruto de uma parceria entre o Grupo Marquise e MDC.

A ação se desenha em diversas etapas. Primeiro, o Centro de Tratamento e Transformação de Resíduos (CTTR) da Marquise Ambiental, localizado em Caucaia, recebe os resíduos sólidos coletados em Fortaleza. Logo, alocados no CTTR, esses resíduos geram biogás, que é captado, tratado e purificado pela GNR Fortaleza, produzindo biometano. Tal substância passa a ser um ativo energético de alto valor agregado, com importante contribuição na redução das emissões de gases de efeito estufa.

A produção energética acontece porque o biometano possui características químicas idênticas às do gás natural, um combustível de origem fóssil que pode ser utilizado em indústrias, comércios, residências e veículos. Assim, a GNR Fortaleza injeta biometano diretamente na rede da Companhia de Gás do Ceará (Cegás). Atualmente, a substância corresponde a 15% do gás distribuído pela Cegás.

Ao analisar todos os impactos positivos da iniciativa, destaca-se a importância do reaproveitamento dos resíduos e o potencial dos aterros sanitários para preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Os resíduos gerados pela população de Fortaleza, quando separados e destinados de forma correta, chegam ao CTTR da Marquise Ambiental e podem ser tratados para se tornar matéria-prima, como no caso da produção de Biometano pela GNR Fortaleza.

Suzana Marinho, diretora da GNR Fortaleza, destaca a relevância do tema. “A separação correta dos resíduos em casa é essencial para a produção eficiente de biometano em aterros sanitários. Resíduos orgânicos separados adequadamente podem ser convertidos em biometano de forma mais limpa e eficiente. Ao fazer isso, cada um de nós contribui significativamente para reduzir o impacto ambiental e promover um futuro mais sustentável”, relata.

Mais informações:

Site: https://www.marquiseambiental.com.br/negocios/gnr-fortaleza/