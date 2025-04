Imagens mostram açude Orós sangrando e população reunida que celebra: 'Muita euforia'

O açude Orós, segundo maior reservatório do Estado, começou a sangrar na noite deste sábado (26), após 14 anos. Por volta das 22h30, centenas de pessoas aguardavam o aparecimento da água no lado direito do vertedouro.

Em postagens nas redes sociais, moradores e visitantes de Orós relatam a alegria em ver o transbordar do açude que ajuda a manter vivo o Rio Jaguaribe.

Legenda: Vista do Açude Orós no início da manhã domingo (27), algumas horas depois do início da sangria Foto: Anderson Oliveira

O humorista e influenciador do Crato, Arthur Alves, foi uma das pessoas que estava lá no momento da sangria. Dias antes, ele já postava a expectativa para o momento e criava o bordão: "É nós e o açude Orós", dito por ele e um grupo de pessoas no momento em que iniciava a passagem da água pelo vertedouro.

Ele se deslocou do Crato para Orós ainda no fim da tarde de sábado e relatou ser emocionante poder fazer todo o registro.

Ele havia jantado em um restaurante flutuante que tem no açude, aproveitado o show que havia no local e voltado para descansar no hotel, quando ficou sabendo que o Orós tinha começado a sangrar.

"(Na cidade) todo mundo estava muito animado e esperando este momento da sangria do açude. O assunto tomou de conta do Ceará e quando cheguei lá tinha muita gente já reunida na parede do açude", lembra.

Arthur ainda reforça a importância do momento para quem estava vivenciando.

Legenda: Arthur Alves na beira do açude Orós pouco antes de começar a sangria Foto: Arquivo Pessoal

"É incrível ver a esperança nestas pessoas. Em um local onde a seca castiga, ver o quanto o nosso inverno deste ano foi grandioso, a ponto de termos essa sangria. Tô muito feliz e pude sentir esse momento mágico, incrível acontecer. Algo que fica guardado na memória de todos".

Festa até de madrugada

José Carlos Custódio Junior, servidor público municipal, nascido e criado em Orós, revela que o momento é "extremamente emocionante".

"Depois de 14 anos, o Açude Orós, que é a nossa maior riqueza, voltou a sangrar. A cidade de Orós está em festa e em polvorosa com esse fenômeno tão especial".

Ele comenta que após ser noticiado o início da sangria, muitas pessoas da cidade correram para o sangradouro e permaneceram lá até de madrugada.

"Era muita euforia, emoção e celebração. A sangria do açude de Orós é um evento esperado por todo o Ceará e, porque não dizer, por todo o Brasil, já que é um verdadeiro espetáculo da natureza", reforça o morador da cidade, que fez um convite para que mais pessoas vejam de perto esse momento "tão grandioso e marcante para a nossa história".

Programa de família

O técnico em Informática, João Carlos da Silva, 45 anos, reforça a felicidade de todos da região com o feito. Natural de Icó, ele trabalha e faz faculdade no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) da Uece em Orós. "Nossa região inteira estava aguardando esse momento com muita ansiedade".

Ele relata que, no sábado pela manhã, ele e os colegas Murilo Paiva e Moisés Nunes, após a aula, foram visitar o açude. "Tiramos fotos para registrar esse momento incrível".

Legenda: João Carlos e os colegas Murilo Paiva (no centro) e Moisés Nunes (à direita), na manhã de sábado, já na expectativa da sangria do Orós Foto: Arquivo Pessoal

Agora, com a sangria confirmada, ele pretende levar sua família para visitar o açude e "comer uma deliciosa peixada".

"Meus dois filhos ainda não viram o açude sangrando, o mais velho tem 18 anos e o mais novo tem 9. São muitos motivos que fazem esse momento importante e muito esperado, o principal é a segurança hídrica para nossa gente, não só dá nossa região, mas, de tantos que foram e serão atendidos pelas águas do Orós, inclusive para cidades da Paraíba e do Piauí. Todos somos beneficiados pelo nosso gigante guerreiro", comemora.

Legenda: Na manhã deste domingo (27), muitas pessoas foram ao vertedouro do açude Orós conferir a sangria Foto: Anderson Oliveira

Um pouco mais sobre o açude

O Orós tem capacidade de armazenar 1,9 bilhão de metros cúbicos (m³) de água. Até 2002, ele foi o maior reservatório do Estado, perdendo o posto com a construção do Castanhão, que tem capacidade de acumular 6,7 bilhões m³ de água. Agora, com a sangria que alimenta o Rio Jaguaribe, esse acréscimo de água ajuda também a recarregar o maior reservatório do Estado.

No histórico recente do Orós, após ter vertido em 2011, o reservatório passou a ter o volume reduzido de forma gradual ano a ano. No ciclo de seca que afetou o estado entre 2012 e 2018 (e em alguns lugares até 2020), o Orós chegou a ficar, em 2020, com apenas 4,73% do volume. Depois disso, iniciou um ciclo de recuperação.

O Açude do Orós integra a Bacia do Alto Jaguaribe e tem múltiplos usos, dentre eles, a perenização do Rio Jaguaribe, a irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe e a piscicultura.