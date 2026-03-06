Diário do Nordeste
YESlaser realiza ação de autoestima feminina em Fortaleza

Ação surpreende mulheres no Centro em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Colaboração entre YESlaser, POPdents e Ponto da Moda valoriza a autoestima feminina.
Foto: divulgação

YESlaser, em parceria com POPdents e Ponto da Moda, lança a campanha Um Dia de Princesa por YESlaser. A iniciativa propõe fortalecer a autoestima feminina ao surpreender mulheres nas ruas de Fortaleza com a entrega de 10 sacolas com brindes. Entre as participantes, uma será escolhida para viver um dia completo de cuidado e experiências exclusivas. O vídeo da ação será publicado no Instagram do Fortaleza Ordinária. 

De acordo com Beatriz Souza, gerente de marketing da empresa, a campanha nasce do desejo da direção de reforçar o compromisso da marca com o público feminino. “Considerando que nosso público é majoritariamente feminino tanto entre clientes quanto colaboradoras, identificamos a importância de reforçar, por meio dessa ação, o cuidado, o respeito e a valorização que dedicamos às mulheres em todos os nossos atendimentos e relações”, afirma. 

O nascimento do projeto 

A ação teve início no Centro de Fortaleza, no dia 3 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A proposta é ampliar o debate sobre autoestima feminina, cuidado e sororidade, a partir de uma intervenção direta no espaço urbano. A YESlaser ainda estuda expandir a iniciativa para outros bairros e datas ao longo do ano. 

Uma experiência memorável 

As sacolas distribuídas às mulheres abordadas nas ruas contêm vouchers exclusivos, uma flor vermelha como símbolo de reconhecimento, garrafa personalizada e ecobag. A participante selecionada para o Um Dia de Princesa terá acesso a cuidados estéticos, produção completa de beleza, um look especial, um jantar exclusivo, buquê de flores e homenagem. 

Formada majoritariamente por mulheres e com público concentrado no atendimento feminino, a YESlaser afirma que a campanha traduz seu posicionamento institucional. “Nossa essência está fundamentada no cuidado, no zelo e na admiração pelo universo feminino”, finaliza Beatriz. 

Serviço 
Instagram YESlaser: @yeslaserbrasil 
Instagram Fortaleza Ordinária: @fortalezaordinaria 

