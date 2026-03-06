YESlaser realiza ação de autoestima feminina em Fortaleza

A YESlaser, em parceria com POPdents e Ponto da Moda, lança a campanha Um Dia de Princesa por YESlaser. A iniciativa propõe fortalecer a autoestima feminina ao surpreender mulheres nas ruas de Fortaleza com a entrega de 10 sacolas com brindes. Entre as participantes, uma será escolhida para viver um dia completo de cuidado e experiências exclusivas. O vídeo da ação será publicado no Instagram do Fortaleza Ordinária.

De acordo com Beatriz Souza, gerente de marketing da empresa, a campanha nasce do desejo da direção de reforçar o compromisso da marca com o público feminino. “Considerando que nosso público é majoritariamente feminino tanto entre clientes quanto colaboradoras, identificamos a importância de reforçar, por meio dessa ação, o cuidado, o respeito e a valorização que dedicamos às mulheres em todos os nossos atendimentos e relações”, afirma.

O nascimento do projeto A ação teve início no Centro de Fortaleza, no dia 3 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A proposta é ampliar o debate sobre autoestima feminina, cuidado e sororidade, a partir de uma intervenção direta no espaço urbano. A YESlaser ainda estuda expandir a iniciativa para outros bairros e datas ao longo do ano.

Uma experiência memorável

As sacolas distribuídas às mulheres abordadas nas ruas contêm vouchers exclusivos, uma flor vermelha como símbolo de reconhecimento, garrafa personalizada e ecobag. A participante selecionada para o Um Dia de Princesa terá acesso a cuidados estéticos, produção completa de beleza, um look especial, um jantar exclusivo, buquê de flores e homenagem.

Formada majoritariamente por mulheres e com público concentrado no atendimento feminino, a YESlaser afirma que a campanha traduz seu posicionamento institucional. “Nossa essência está fundamentada no cuidado, no zelo e na admiração pelo universo feminino”, finaliza Beatriz.