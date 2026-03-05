Casa alugada desaba e é interditada pela Defesa Civil em Fortaleza

Uma casa alugada desabou parcialmente na tarde de terça-feira (3), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza (CE). Após o colapso da estrutura, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), e o morador precisou deixar o local por questões de segurança.

De acordo com a Defesa Civil, equipes foram acionadas para atender à ocorrência e realizaram uma vistoria técnica no imóvel logo após o desabamento.

Veja também Ceará Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6) Ceará Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Durante a inspeção, os agentes constataram que a estrutura apresentava riscos, o que levou à interdição imediata da residência para evitar novos incidentes.

Segundo o órgão municipal, o imóvel era alugado. Após a interdição, o morador foi transferido para outra residência disponibilizada pelo próprio locador, garantindo que ele não ficasse desassistido após o ocorrido.

Assistência com cesta básica e outros itens

Além da avaliação estrutural, a equipe da Defesa Civil também prestou assistência ao morador. Foram entregues itens de apoio emergencial, incluindo cesta básica, rede e manta, para auxiliar nas necessidades imediatas após o desabamento.

Um relatório técnico sobre a ocorrência ainda será elaborado pelo órgão de defesa. O documento será encaminhado, junto com uma notificação, ao responsável pelo imóvel para que sejam adotadas as providências necessárias em relação à estrutura da residência.

A Defesa Civil registrou 15 ocorrências no período entre às 18h de terça-feira (3) e às 18h de ontem (4). Segundo nota, foram contabilizados 12 riscos de desabamento, um alagamento, um desabamento residencial, e um desabamento parcial.

Como acionar a Defesa Civil

Em caso de risco ou emergência, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24h.