Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Chuva causou transtornos na cidade durante a terça (3), e imagens do animal emocionaram nas redes sociais.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Ceará
Montagem com três fotos dentro de uma sala de atendimento veterinário de paredes brancas. Na primeira imagem, uma pessoa segura um cachorro branco com manchas bege sobre uma mesa metálica enquanto alguém ao lado parece preparar um procedimento. Na segunda imagem, o cachorro está sozinho, em pé sobre um tapete absorvente no canto da sala, olhando para a direção da câmera. Na terceira imagem, o cachorro está novamente sobre a mesa enquanto duas pessoas realizam cuidados ou procedimentos, com uma delas segurando a pata do animal.
Legenda: Cão ganhou nome após ser resgatado e deve ser adotado em breve.
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

As imagens de um cão sendo arrastado pelas águas decorrentes da chuva registrada na terça-feira (3) em Juazeiro do Norte, no Ceará, emocionaram as redes sociais e mobilizaram protetores da causa animal. O desfecho da história, no entanto, se encaminhou bem: o cachorro foi resgatado, atendido por uma equipe veterinária e deve, em breve, ir para a casa de quem decidiu o acolher. 

O vídeo, divulgado ainda na terça, mostrou uma enxurrada arrastando o animal pela rua Epitácio Pessoa, no bairro Franciscanos. Tentando resistir, ele foi levado pela correnteza, mas conseguiu subir na calçada e se agarrou à frente de uma residência.

Veja também

teaser image
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

teaser image
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Eliziane Lucena, ativista e coordenadora de proteção animal do Estado, foi uma das engajadas na busca. "Fiquei sabendo bem cedo da situação, muita gente me marcou nas publicações das redes sociais", explicou ela em entrevista ao Diário do Nordeste

Veja as imagens:

Voluntários do bairro foram acionados por volta das 10h e as ruas foram vasculhadas para encontrá-lo. A manhã, entretanto, foi infrutífera no objetivo.

"Por volta das 13h, eu e outros voluntários já estávamos com o veterinário. Nós sabíamos a rua onde tinha ocorrido, mas só o encontramos em outro local, com ele já perto de outra cachorrinha", contou Eliziane.

A partir daí, com a sensação de alívio, começaram as primeiras ações para garantir o bem-estar do cão. "Ele fez os primeiros exames já na clínica, o atendimento, a avaliação, a ausculta, e ele já estava aparentemente bem, muito ativo, deu tudo certo", relata.

Segundo Eliziane, ele demonstrou surpresa com os cuidados, mas pareceu confortável. "Pareceu até confuso", brincou ela. 

O cão, inclusive, ganhou um apelido especial. Passou a ser chamado de Epitácio, justamente o nome da rua em que foi arrastado pela correnteza das águas, mas acabou virando alvo de afeto nas redes sociais.

Adoção após ser arrastado

Com os atendimentos realizados, a intenção passou a ser garantir que Epitácio não voltasse para as ruas. Eliziane explicou que não demorou a surgirem os interessados em acolhê-lo.

"A gente conseguiu uma pessoa desde ontem que procurou, citou o interesse na adoção e ela já me confirmou hoje cedo, deve buscá-lo na clínica veterinária. Vamos ter esse momento da pessoa conhecer, de oficializar realmente a adoção", disse emocionada. 

Possíveis tutores do animal foram buscados, mas, até então, não foram encontrados. "Nosso intuito maior é que o animal seja retirado da rua, receba o atendimento veterinário e consiga um lar, uma adoção", finalizou a ativista, feliz ao contar sobre o momento feliz para Epitácio. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem com três fotos dentro de uma sala de atendimento veterinário de paredes brancas. Na primeira imagem, uma pessoa segura um cachorro branco com manchas bege sobre uma mesa metálica enquanto alguém ao lado parece preparar um procedimento. Na segunda imagem, o cachorro está sozinho, em pé sobre um tapete absorvente no canto da sala, olhando para a direção da câmera. Na terceira imagem, o cachorro está novamente sobre a mesa enquanto duas pessoas realizam cuidados ou procedimentos, com uma delas segurando a pata do animal.
Ceará

Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Chuva causou transtornos na cidade durante a terça (3), e imagens do animal emocionaram nas redes sociais.

Mylena Gadelha
Há 10 minutos
Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza
Ceará

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que estava sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Nathália Paula Braga*
04 de Março de 2026
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Redação
04 de Março de 2026
Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Nicolas Paulino
04 de Março de 2026
Ceará

Com tradição no setor funerário, Afagu será homenageada nesta quinta (5) na Alece

A entidade já conta com 37 anos de atuação e presença em sete estados brasileiros.

Agência de Conteúdo DN
04 de Março de 2026
Trânsito congestionado na cidade com filas de carros e transporte público, durante o pôr do sol, refletindo o movimento intenso do deslocamento urbano.
Ceará

Transportes são 3º maior emissor de gases do efeito estufa no CE; frota individual impulsiona alta

Estudo público aponta crescimento nas emissões e possíveis políticas para o futuro do setor.

Carol Melo
04 de Março de 2026
foto de fiscais da Agefis apreendendo carnes em açougue de Messejana.
Ceará

Meia tonelada de carne é apreendida em açougue interditado em Messejana

Mercado foi flagrado manipulando, armazenando e comercializando produtos de origem animal de forma irregular.

Redação
03 de Março de 2026
Estudante em creche de Caridade, no interior do Ceará.
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Prefeitura de Caridade anunciou a convocação de servidores temporários.

Redação
03 de Março de 2026
Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza
Ceará

Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

A vítima apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio.

Nathália Paula Braga*
03 de Março de 2026
Sintomas da gripe K são os mesmos da gripe comum.
Ceará

Ceará confirma 3 casos de gripe K, novo subtipo da Influenza A; veja sintomas

A doença não é transmitida por um vírus totalmente novo, mas uma evolução genética com alta taxa de transmissibilidade.

Ana Beatriz Caldas e Carol Melo
03 de Março de 2026
Enxurrada arrastou cachorro em via pública. No Centro, veículos tiveram dificuldade para circular por conta do alto volume da água.
Ceará

Chuva em Juazeiro do Norte (CE) arrasta cachorro e invade comércios

Outro ponto bastante afetado foi a Avenida Leão Sampaio, ligação com a cidade de Barbalha.

João Lima Neto
03 de Março de 2026
Motociclista e carros trafegando por rua urbana sob chuva forte, com asfalto molhado e respingos visíveis.
Ceará

CE tem novos avisos de ‘grande perigo’ por chuvas intensas; veja cidades

Previsões indicam risco mais severo na escala do Inmet.

Redação
03 de Março de 2026
Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses
Ceará

Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses

Castiçais e material litúrgico já estavam prontos para serem levados.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026
Criança sentada no chão de um corredor escolar, com a cabeça baixa sobre os braços cruzados, sugerindo isolamento ou bullying. Livros e uma mochila estão espalhados ao seu lado.
Ceará

Quem pode ser responsabilizado por bullying praticado nas escolas? Entenda

Crianças e adolescentes podem ser penalizados conforme o regimento de cada escola, bem como sofrer medidas socioeducativas.

Clarice Nascimento
03 de Março de 2026
Pessoa segurando um guarda-chuva preto com gotas de chuva visíveis em uma rua movimentada da cidade.
Ceará

Com 182 mm, cidade do sertão tem maior chuva do CE em 24 horas

Tauá registrou a segunda maior precipitação da história da cidade.

Redação
03 de Março de 2026
Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens
Ceará

Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens

Design dos novos veículos é nas cores verde, branco e laranja.

Sofia Leite*
03 de Março de 2026
Córrego urbano com margens de concreto e pedras, vegetação aquática densa e uma pequena ponte de madeira amarela ao fundo.
P.A. Damasceno

Pajeú: a história de um rio que pariu a metrópole Fortaleza

Aquele que deu de beber à maior cidade do sertão foi reduzido a riacho, a canal, a esgoto, e hoje é apenas um vestígio de uma comunidade sem memória.

P.A. Damasceno
03 de Março de 2026
Com cor amarronzada e tamanho diminuto, caranguejo foi encontrado no Ceará.
Ceará

Guajá-do-araripe: caranguejo que só existe no Cariri está em risco crítico de extinção

Pequeno crustáceo vive na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe e enfrenta impacto da ação humana.

Ana Beatriz Caldas
03 de Março de 2026
Vista aérea do Nami, unidade de saúde da Universidade de Fortaleza em formato retangular amarelo. Em frente a ele, há um estacionamento com alguns carros e árvores. Atrás, pode-se ver um horizonte cheio de prédios.
Ceará

Unifor abre centro para crianças com doenças neurológicas raras; saiba como vai funcionar

Espaço de atendimento e pesquisa fica no bairro Edson Queiroz.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026
Pessoa caminhando de costas carregando um saco grande de pães e outro de carne crua em uma rua.
Ceará

Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza

Cena ocorre diariamente e expõe a persistência da insegurança alimentar.

Theyse Viana
03 de Março de 2026