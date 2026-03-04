Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

As imagens de um cão sendo arrastado pelas águas decorrentes da chuva registrada na terça-feira (3) em Juazeiro do Norte, no Ceará, emocionaram as redes sociais e mobilizaram protetores da causa animal. O desfecho da história, no entanto, se encaminhou bem: o cachorro foi resgatado, atendido por uma equipe veterinária e deve, em breve, ir para a casa de quem decidiu o acolher.

O vídeo, divulgado ainda na terça, mostrou uma enxurrada arrastando o animal pela rua Epitácio Pessoa, no bairro Franciscanos. Tentando resistir, ele foi levado pela correnteza, mas conseguiu subir na calçada e se agarrou à frente de uma residência.

Eliziane Lucena, ativista e coordenadora de proteção animal do Estado, foi uma das engajadas na busca. "Fiquei sabendo bem cedo da situação, muita gente me marcou nas publicações das redes sociais", explicou ela em entrevista ao Diário do Nordeste.

Voluntários do bairro foram acionados por volta das 10h e as ruas foram vasculhadas para encontrá-lo. A manhã, entretanto, foi infrutífera no objetivo.

"Por volta das 13h, eu e outros voluntários já estávamos com o veterinário. Nós sabíamos a rua onde tinha ocorrido, mas só o encontramos em outro local, com ele já perto de outra cachorrinha", contou Eliziane.

A partir daí, com a sensação de alívio, começaram as primeiras ações para garantir o bem-estar do cão. "Ele fez os primeiros exames já na clínica, o atendimento, a avaliação, a ausculta, e ele já estava aparentemente bem, muito ativo, deu tudo certo", relata.

Segundo Eliziane, ele demonstrou surpresa com os cuidados, mas pareceu confortável. "Pareceu até confuso", brincou ela.

O cão, inclusive, ganhou um apelido especial. Passou a ser chamado de Epitácio, justamente o nome da rua em que foi arrastado pela correnteza das águas, mas acabou virando alvo de afeto nas redes sociais.

Adoção após ser arrastado

Com os atendimentos realizados, a intenção passou a ser garantir que Epitácio não voltasse para as ruas. Eliziane explicou que não demorou a surgirem os interessados em acolhê-lo.

"A gente conseguiu uma pessoa desde ontem que procurou, citou o interesse na adoção e ela já me confirmou hoje cedo, deve buscá-lo na clínica veterinária. Vamos ter esse momento da pessoa conhecer, de oficializar realmente a adoção", disse emocionada.

Possíveis tutores do animal foram buscados, mas, até então, não foram encontrados. "Nosso intuito maior é que o animal seja retirado da rua, receba o atendimento veterinário e consiga um lar, uma adoção", finalizou a ativista, feliz ao contar sobre o momento feliz para Epitácio.