Programa CNH Popular atende aprovados em cidades do Cariri a partir desta segunda-feira (28)

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) atenderá candidatos aprovados no programa CNH Popular em cinco municípios do Cariri a partir desta segunda-feira (28). O atendimento ocorrerá em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Campos Sales e Brejo Santo.

Para isso, os aprovados devem realizar o agendamento no site oficial do Detran, para atendimento inicial na autoescola, no dia e horário disponíveis. Na data, o candidato deve comparecer à autoescola levando RG, CPF e comprovante de endereço.

Em seguida, os candidatos irão às comissões que serão realizadas pelo Detran nos referidos municípios. Todos poderão acompanhar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran-CE.

Segundo o Detran-CE, mais de 2 mil cearenses nos cinco municípios serão beneficiados com a oportunidade de conquistar a 1ª habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro).

Próximas cidades

As próximas cidades que receberão os atendimentos do programa serão anunciadas de forma coordenada pelo Detran-CE no site oficial do órgão e nas redes sociais.

Para dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Detran, pelo telefone (85) 3195-2300.

