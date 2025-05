Uma multidão para ver o espetáculo das tartarugas valentes na Praia do Futuro

Numa manhã de sol na Praia do Futuro, em Fortaleza, dezenas de pessoas de todas as idades se amontoam por trás de duas cordas que desenham no ar um caminho no qual pequenas tartarugas iniciam uma grande saga no sentido continente-mar. Elas acabaram de nascer, e uma multidão acompanha cada passo daquelas tartaruguinhas valentes, empenhadas em romper um mundo inteiro de areia e gente para chegar até as ondas fortes do mar.

A eclosão assistida das tartarugas tem virado um evento na cidade, e você provavelmente já ouviu falar sobre o assunto. Acontece assim: instituições que atuam com a proteção desses animais monitoram ninhos nas nossas praias e assistem os “nascimentos” para garantir que a iluminação artificial da cidade não desoriente as tartarugas e ajudar para que elas cheguem em segurança no mar.

É que grande parte dos locais de desova têm movimentação intensa e, caso elas nasçam sozinhas à noite, podem seguir para o sentido do continente e serem atropeladas ou capturadas por algum predador. A eclosão assistida garante a segurança e constrói uma ponte entre humanos e natureza, mostrando a todos o quanto precisamos dar atenção e cuidado ao nosso litoral.

De fevereiro a junho, é tempo das pequenas tartarugas acinzentadas deixarem os ovos para iniciar o percurso a caminho do mar. É uma resiliência e uma força emocionantes de ver. Dezenas de tartaruguinhas vencendo a areia para fortalecer os membros e se preparar para uma longa vida na imensidão do mar. O percurso é necessário, assim como os sucessivos caldos que elas costumam levar até chegar em mar aberto.

Quando chegar a vez de elas se reproduzirem, daqui a uns 25 anos, elas voltarão ao local onde nasceram. Um ciclo simbólico para lembrar às centenas de jovens e crianças que acompanham o momento a cuidarem da nossa praia e do nosso mundo. Que as crianças cresçam vendo esses pequenos grandes espetáculos da natureza com consciência sobre a luta contra a emergência climática e a necessidade de mudarmos para garantir a continuidade do planeta.

Legenda: O espetáculo é visto de longe, sem interferência, mas os voluntários das organizações que realizam a eclosão costumam mostrar algumas delas, para que todos possamos conhecer um pouco mais sobre aquelas minúsculas tartarugas que acabaram de nascer Foto: Beatriz Jucá

“Olha, essa virou. Ajuda ela!”, grita alguém do enorme público naquela manhã na Praia do Futuro. “Será que ela vai conseguir?", pergunta uma criança”. “Força, tartaruguinha, você chega lá!”. Acompanhar a eclosão é também participar de uma pequena torcida pelo futuro das tartarugas marinhas.

O espetáculo é visto de longe, sem interferência, mas os voluntários das organizações que realizam a eclosão costumam mostrar algumas delas, para que todos possamos conhecer um pouco mais sobre aquelas minúsculas tartarugas que acabaram de nascer. São várias as organizações que realizam o trabalho na região metropolitana de Fortaleza, como o Instituto Verde Luz e a Associação de Preservação do Meio Ambiente de Aquiraz (Apremace), por exemplo. No dia anterior, eles avisam nas redes sociais o horário da eclosão. É um convite bonito para vivenciar a natureza hoje e para refletir sobre o futuro.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.