Polícia diz que carreta envolvida em acidente que matou três cearenses na BR-251 invadiu a contramão

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou, na noite desta quarta-feira (14), que a carreta envolvida no acidente que deixou nove mortos na BR-251, entre eles, três cearenses, invadiu a contramão de direção. A informação é do g1.

“Todos os acidentes têm os fatores contribuintes e os fatores determinantes. Um fator determinante foi que a carreta invadiu a contramão”, informou o perito Hugo Leonardo, durante entrevista.

O acidente entre a carreta e a van foi registrado na cidade de Grão Mogol, cidade mineira, na noite dessa terça-feira (13).

O veículo menor saiu do município de Uberlândia (MG) com destino ao Ceará, mas colidiu mais de 700 quilômetros depois da partida.

Segundo a perícia, a constatação da invasão da contramão foi feita com base nos vestígios coletados no local da colisão. Todas as informações da análise devem ser divulgadas em até 30 dias por meio de um laudo.

Durante a entrevista, o perito contou ainda que condições como neblina e chuva, assim como a velocidade, podem ter contribuído para o acidente.

Além disso, a perícia deverá analisar, com base nos dados coletados nos registros da carreta, a velocidade que o motorista conduzia o veículo.

NOTA DA EMPRESA

A OPR Logística, transportadora responsável pela carreta, por meio de nota, lamentou o acidente.

“Neste momento, prioriza o apoio às autoridades, colaborando integralmente com as apurações dessa trágica ocorrência”, expressa trecho do comunicado.

VÍTIMAS CEARENSES

O Diário do Nordeste divulgou no início da noite desta quarta-feira quem são as três cearenses vítimas da colisão.

Elas foram identificadas como Maria de Fátima Lira de Lima, 52 anos, da comunidade de Vila São José, na cidade de Barro (CE), e Ana Beatriz da Silva Rodrigues, de 22 anos, moradora de Brejo Santo.

A terceira pessoa morta tem 29 anos e é de Crato, mas não teve a identidade divulgada, segundo a lista de mortos divulgada pela perícia de Minas Gerais.

TRANSPORTE ALTERNATIVO

Além das nove pessoas mortas, a van, que era utilizada como veículo de transporte alternativo, tinha diversos ocupantes que eram trabalhadores rurais, segundo a InterTV Grande Minas, afiliada da Rede Globo.

Ainda segundo o canal, o carro não possuía cadastro na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para fazer transporte interestadual de passageiros.

O órgão disse que “está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente".

SOBREVIVENTES

No total, havia 19 pessoas na van. Entre elas, estava Juarez Leite Santos, que voltava de MG para Mauriti, no interior do Ceará.

O jovem teve fraturas no braço e foi internado, mas já tinha previsão de alta até o fim desta quarta. O homem conta que abaixou a cabeça para dormir e só lembrar de já acordar depois da colisão, que foi rápida.

Outras pessoas que moravam em Barro, interior do Ceará, também estariam na van, mas sobreviveram.

PREFEITO DE BARRO LAMENTA MORTES

George Feitosa, prefeito da cidade de Barro, informou nas redes sociais que a van tinha como um dos pontos de destino o município no Cariri do Ceará.

“Manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas do trágico acidente envolvendo uma van que seguia de Minas Gerais para o Barro. Infelizmente, vidas foram perdidas. Nossos pensamentos e orações estão com todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor”, declarou Feitosa.

